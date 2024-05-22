Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιβατών της πτήσης SQ321 της Singapore Airlines από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη που έπεσαν σε αναταράξεις με αποτέλεσμα o 73χρονος Βρετανός Geoff Kitchen, να χάσει τη ζωή του από καρδιακή προσβολή και δεκάδες να τραυματιστούν.

Ο Andrew Davies, Βρετανός επιβάτης του Boeing 777-300ER, είπε στο Radio 5 Live του BBC ότι το αεροπλάνο «έπεσε ξαφνικά... [με] πολύ μικρή προειδοποίηση».

«Αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι να βλέπω αντικείμενα και πράγματα να πετούν στον αέρα. Ήμουν πασαλειμμένος με καφέ. Ήταν απίστευτα έντονες οι αναταράξεις» είπε.

Ένας άλλος επιβάτης είπε ότι όσοι δε φορούσαν ζώνες ασφαλείας «εκτοξεύτηκαν αμέσως στο ταβάνι».

«Πολύ ξαφνικά υπήρξε μια πολύ δραματική πτώση, οπότε όσοι κάθονταν και δε φορούσαν ζώνη ασφαλείας, εκτοξεύτηκαν αμέσως στο ταβάνι», είπε στο Reuters ο 28χρονος φοιτητής Dzafran Azmir.

«Είδα ανθρώπους από τον άλλο διάδρομο να πηγαίνουν τελείως οριζόντια, να χτυπούν στο ταβάνι και να προσγειώνονται σε πραγματικά άβολες θέσεις».

Ο Dzafran Azmir ανέφερε ότι πολλοί επιβάτες χτύπησαν με το κεφάλι στα πάνελ του αεροσκάφους.

Ένας άλλος Βρετανός, ο 68χρονος Jerry, ταξίδευε στην Αυστραλία για τον γάμο του γιου του. Είπε ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση πριν το «αεροπλάνο βυθιστεί».

«Χτύπησα το κεφάλι μου στο ταβάνι, η γυναίκα μου το ίδιο - κάποιοι που περπατούσαν κατέληξαν να κάνουν τούμπες», θυμάται.

«Ο γιος μου πετάχτηκε στο πάτωμα δύο σειρές πίσω μου. Άκουσα ότι υπήρχε ένας τύπος που χτυπούσε στην οροφή στην τουαλέτα μέσα και τραυματίστηκε επίσης πολύ άσχημα». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του ήταν «αρκετά τυχεροί» που κανένας από αυτούς δεν είχε πεθάνει.

Ένας άνδρας από τη Σιγκαπούρη, του οποίου ο γιος επέβαινε στο αεροπλάνο, είπε ότι «πετάχτηκε παντού».

Ο Chiew λέει ότι ο 22χρονος γιος του βρισκόταν στο Λονδίνο για διακοπές επισκεπτόμενος την κοπέλα του, η οποία σπουδάζει εκεί. Το ζευγάρι πετούσε πίσω στη Σιγκαπούρη όταν έπεσαν σε αναταράξεις.

«Ο γιος μου πήγαινε προς την τουαλέτα, ενώ η κοπέλα του καθόταν. Και οι δύο είναι καλά» είπε μιλώντας στο BBC. «Είπε ότι δεν τραυματίστηκε, ότι ήταν εντάξει αλλά έχει λίγες μελανιές, πετάχτηκε παντού».

Είπε ότι ο γιος του, του έστειλε μήνυμα χθες το απόγευμα για να του πει ότι προσγειώθηκε τελικά σήμερα στην Μπανγκόκ.

Αξιωματούχος της αεροπορικής εταιρείας είπε ότι περίπου 10 ώρες μετά την πτήση του, το αεροπλάνο αντιμετώπισε «ξαφνικές ακραίες αναταράξεις» πάνω από τη λεκάνη Irrawaddy της Μιανμάρ στα 37.000 πόδια.

Η Singapore Airlines έδωσε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις εθνικότητες όσων επέβαιναν στην πτήση, η οποία περιελάμβανε 56 άτομα από την Αυστραλία και 47 από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Άλισον Μπάρκερ είπε ότι έλαβε ένα μήνυμα από τον γιο της, Josh, ο οποίος βρισκόταν στο αεροπλάνο με προορισμό το Μπαλί: «Δε θέλω να σας τρομάξω, αλλά είμαι σε μια τρελή πτήση. Το αεροπλάνο κάνει αναγκαστική προσγείωση .. Σας αγαπώ όλους».

Μετά από αυτό το μήνυμα, περίμενε τρομοκρατημένοι για δύο ώρες μέχρι να τον ξανακούσει.

«Το ένα λεπτό, απλώς καθόταν φορώντας ζώνη ασφαλείας, το επόμενο λεπτό, βρέθηκε στο πάτωμα με άλλους ανθρώπους», είπε στο BBC.

Πηγή: skai.gr

