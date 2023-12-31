Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να επιτρέψουμε σε πλοία να φέρουν βοήθεια στις ακτές της Γάζας

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να επιτρέψει σε πλοία να παραδώσουν βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας «αμέσως» μέσω ενός προτεινόμενου θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, κατονομάζοντας τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων την Ελλάδα, ως πιθανές συμμετέχουσες.

Βάσει της συμφωνίας που είχε προταθεί για πρώτη φορά από την Κύπρο το Νοέμβριο, το φορτίο θα υποβληθεί σε επιθεώρηση ασφαλείας στη Λάρνακα και στη συνέχεια θα μεταφερθεί με πλοίο στην ακτή της Γάζας, 370 χιλιόμετρα μακρύτερα, αντί να περάσει από τη γειτονική Αίγυπτο ή το Ισραήλ.

Αν το σχέδιο προχωρήσει, θα σηματοδοτήσει την πρώτη χαλάρωση του ισραηλινού ναυτικού αποκλεισμού που επιβάλλεται από το 2007 στη Γάζα αφού οι μαχητικοί ισλαμιστές της Χαμάς πήραν την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ έχει περιγράψει το διάδρομο αυτό ως ένα μέσο για να τερματίσει τις μη στρατιωτικές επαφές του με τη Γάζα, όπου διεξάγει εδώ και 12 εβδομάδες μια επίθεση σε αντίποινα για τους φόνους και τις απαγωγές που διέπραξαν ένοπλοι της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπισθεί, η ιδέα αυτή μπορεί επίσης να αποτελέσει εν μέρει απάντηση στην απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε επέκταση των μηχανισμών ανθρωπιστικής ανακούφισης.

«Μπορεί να αρχίσει αμέσως», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ελί Κοέν στο ραδιοσταθμό 103 FM του Τελ Αβίβ, όταν ερωτήθηκε για το μεσογειακό διάδρομο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ολλανδία είναι μεταξύ των χωρών με σκάφη που μπορούν να προσεγγίσουν απ' ευθείας τις ακτές της Γάζας, η οποία δεν έχει βαθύ λιμάνι. Φάνηκε να περιμένει από τις χώρες αυτές να προχωρήσουν μ' αυτό τον τρόπο μάλλον, παρά να ξεφορτώσουν τη βοήθεια στο Ισραήλ.

«Μας ζήτησαν ο εξοπλισμός να έρθει μέσω του (ισραηλινού λιμανιού) Ασντόντ. Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα έρθει μέσω του Ασντόντ. Δεν θα έρθει μέσω του Ισραήλ. Θέλουμε να αποδεσμευθούμε, διατηρώντας τον έλεγχο της ασφάλειας. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της διαδικασίας», δήλωσε ο Κοέν.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Λονδίνο, το Παρίσι, την Αθήνα ή το Άμστερνταμ.

Η Βρετανία και η Ελλάδα έχουν εκφράσει προηγουμένως την υποστήριξή τους στην κυπριακή πρωτοβουλία, με τη Βρετανία να προσφέρει πλοία που μπορούν να προσεγγίσουν τα ρηχά νερά των ακτών της Γάζας, δήλωσε στο Ρόιτερς υψηλόβαθμος κύπριος αξιωματούχος.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επίσης υποστηρίξει το κυπριακό σχέδιο.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει θαλάσσιος αποκλεισμός και αν ένα τέτοιο πλοίο με βοήθεια έρθει από τη Λάρνακα, αυτό θα γίνει με την έγκρισή μας», δήλωσε ο Κοέν. «Θα είναι φυσικά ένας ασφαλής διάδρομος, καθώς δεν έχουμε καμιά πρόθεση να θέσουμε σε κίνδυνο ένα βρετανικό ή γαλλικό πλοίο που έρχεται σε συντονισμό μαζί μας».

