Θυμάστε που μας έλεγαν οι γονείς μας «Θα το κάνεις και θα πεις κι ένα τραγούδι» Ε, κάτι τέτοιο φανταστείτε συνέβη στο πλατό του παιχνιδιού Η Μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου, που παρουσιάζει ο Μάρκος Σεφερλής αλλά με χορό.

Η Μυρτιάννα και η Εβίτα συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία τους στα special επεισόδια της Μαμάς και έχοντας μέχρι στιγμής επτά νίκες ήρθαν σήμερα με «άγριες» διαθέσεις.

Τα δύο κορίτσια παραδέχτηκαν πως στα παλαιότερα επεισόδια, η κριτική του Έκτορα τις πείσμωσε. Πλέον, ήθελαν και θέλουν να ανατρέψουν αυτή την εικόνα και να γίνουν οι «πρωταθλήτριες» της σεζόν.

Η Εβίτα λοιπόν μαγείρεψε «ψητό καλαμάρι με πέστο μυρωδικών πάνω σε πατατοσαλάτα» και η Μυρτιάννα έμεινε πολύ ευχαριστημένη από το τελικό αποτέλεσμα. Κι επειδή τους πήγε γούρι ο χορός της κοιλιάς που έριξε πριν από δύο μέρες, είπε να τον επαναλάβει, αυτή τη φορά πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Κόλαση.

Και φυσικά με το μαντήλι με τα φλουριά που της είχε φορέσει ο Μάρκος Σεφερλής προχθές, να τονίζει τις άψογες χορευτικές της ικανότητες.

Όχι φυσικά πως οι αντίπαλές τους Χριστιάννα και Ειρήνη πήγαν πίσω στον χορό. Και οι τέσσερις παίκτριες βγήκαν ιδιαίτερα ταλαντούχες στο κούνημα.

