Σήμερα Πέμπτη έληγε η προθεσμία που υπήρχε για να κατατεθούν οι υποψηφιότητες στις εκλογές της ΕΠΟ.

Δεδομένου λοιπόν ότιπλην αυτής που του, εκείνος θεωρείται ήδηΚάτι που σημαίνει ότι οι αρχαιρεσίες τηςαπλά θα σφραγίσουν την ανάδειξή του σετης ομοσπονδίας και το μόνο που μένει να φανεί οπου θα τον στηρίξουν για να εκλεγεί.«Κατά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου της Ε.Π.Ο. διαπιστώθηκε ότι μόνο ο κ. Χρυσόστομος Γκαγκάτσης κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την δε υποψηφιότητα του πρότεινε ο απαιτούμενος από το Καταστατικό αριθμός Ποδοσφαιρικών Ενώσεων.Οι σχετικοί φάκελοι έχουν προσκομιστεί στην Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, η οποία καλείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 και των Παραρτημάτων Γ και ΣΤ του Καταστατικού να προχωρήσει στον «Έλεγχο Ακεραιότητας».Η εκλογή του νέου Προέδρου της Ε.Π.Ο. έχει προγραμματιστεί για την Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση της 22ης Ιουλίου 2024».

