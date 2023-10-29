Ερυθρός Σταυρός: Ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας

«Ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί» αυτό που εκτυλίσσεται στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε χθες Σάββατο η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, η Μιριάνα Σπόλιαριτς, καλώντας όλα τα μέρη να προχωρήσουν άμεσα σε «αποκλιμάκωση».

«Είναι απαράδεκτο το ότι οι άμαχοι δεν έχουν καμιά ασφαλή τοποθεσία να πάνε στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω μαζικών βομβαρδισμών, ενώ με τη στρατιωτική πολιορκία που επιβάλλεται, δεν είναι εφικτή καμιά επαρκής ανθρωπιστική αντίδραση. Πρόκειται για καταστροφική αποτυχία, που ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί», τόνισε η κυρία Σπόλιαριτς, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες της ΔΕΕΣ στη Γενεύη.

Επανέλαβε την έκκληση που έχει απευθύνει επανειλημμένα να «απελευθερωθούν αμέσως όλοι οι όμηροι». Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πήρε 230 ομήρους στην άνευ προηγουμένου επίθεσή του στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου. Άλλοι 1.400 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή.

Η ΔΕΕΣ, που ήδη διευκόλυνε την απελευθέρωση ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, προσφέρθηκε να μεσολαβήσει και σε άλλα τέτοια εγχειρήματα. Ζήτησε επίσης να της δοθεί η δυνατότητα να επισκεφθεί ομήρους, να τους προσφέρει ιατρικές φροντίδες και να διευκολύνει επαφές με τις οικογένειές τους.

Σε αντίποινα για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε. Οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν ακόμα περισσότερο από το βράδυ της Παρασκευής, όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θύλακα, που συγκαταλέγεται στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου (2,4 εκατ. κάτοικοι).

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε χθες πως 7.703 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του πολέμου.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί οι αντιμαχόμενοι να προστατεύουν τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές και απαγορεύει να χρησιμοποιούνται άμαχοι σαν ανθρώπινες ασπίδες για την προστασία στρατιωτικών στόχων, υπενθύμισε η ΔΕΕΣ.

Η έμμεση μομφή αφορά τόσο το Ισραήλ, που επικρίνεται διότι δεν κάνει αρκετά για να αποφεύγει τους θανάτους αμάχων, όσο και τη Χαμάς, που κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας σαν ανθρώπινες ασπίδες.

«Μπροστά σ’ αυτή τη δραματική ένοπλη σύρραξη, αυτό που είναι σήμερα απόλυτα απαραίτητο είναι η τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη», επέμεινε η κυρία Σπόλιαριτς.

«Η ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και προσωπικού προς τη Γάζα είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η δυνατότητα αποκατάστασης βασικών υπηρεσιών. Η διαρκής ανθρωπιστική πρόσβαση είναι επιτακτική ανάγκη και οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να μπορούν να δρουν σε ασφαλές περιβάλλον», τόνισε επίσης.

Ανθρωπιστική βοήθεια, που όμως είναι εντελώς ανεπαρκής, φθάνει με το σταγονόμετρο την τελευταία εβδομάδα, αποκλειστικά μέσω της διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, με συναίνεση του Ισραήλ, που έχει επιβάλει σχεδόν απόλυτη πολιορκία στον θύλακα.

Ενώ εκατοντάδες φορτηγά καθημερινά εγγυώνταν στον εφοδιασμό της Λωρίδας της Γάζας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, έκτοτε μόλις μερικές δεκάδες μπόρεσαν να μεταφέρουν τρόφιμα, νερό και φάρμακα την τελευταία εβδομάδα.

Η διακοπή του εφοδιασμού με καύσιμα –προϊόντος με πολιτικές αλλά και στρατιωτικές χρήσεις– έχει αναγκάσει νοσοκομεία, αρτοποιεία, όπως και σταθμούς αφαλάτωσης να πάψουν να λειτουργούν.

Η κυρία Σπόλιαριτς απαίτησε να δοθούν εγγυήσεις ότι «τα νοσοκομεία θα είναι σε θέση να λειτουργούν με κάθε ασφάλεια» και ότι «κρίσιμες υπηρεσίες όπως αυτές της υγείας, της ύδρευσης και της ηλεκτροδότησης πρέπει να αποκατασταθούν αμέσως» στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που αποτελεί «προτεραιότητα» για να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.