Βόρεια Μακεδονία: Ο αρχηγός του VMRO έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

H πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, επέδωσε σήμερα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, το κόμμα του οποίου επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη χώρα που διεξήχθησαν στις 8 Μαΐου.

Πλέον, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός έχει 20 ημέρες στη διάθεσή του προκειμένου να καταθέσει στη Βουλή το πρόγραμμα και τη σύνθεση της κυβέρνησής του και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανέφερε ότι σύντομα θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση της χώρας, η οποία όπως είπε θα είναι μία μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η οικονομική ανόρθωση της χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Στις βουλευτικές εκλογές στις 8 Μαΐου πρώτο ήρθε το VMRO-DPMNE καταλαμβάνοντας 58 εκ των 120 εδρών της Βουλής. Από 18 έδρες κατέλαβαν το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) και το απερχόμενο συγκυβερνών αλβανικό κόμμα DUI. O συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία «Αξίζει» κατέλαβε 14 έδρες, ενώ από έξι έδρες εξασφάλισαν το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά» και το νεοσύστατο κόμμα «Ξέρω» του δημάρχου του Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι.

Όπως έχει αναφέρει ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, στη νέα κυβέρνηση της χώρας, της οποίας θα ηγηθεί το VMRO-DPMNE θα συμμετέχουν ακόμη ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός «Αξίζει» και το κόμμα «Ξέρω». Η τρικομματική αυτή κυβέρνηση θα διαθέτει στη Βουλή τη στήριξη 78 βουλευτών συνολικά, ενώ όπως είπε ο Μίτσκοσκι, τουλάχιστον ακόμη δύο βουλευτές άλλων κομμάτων θα στηρίξουν τη νέα κυβέρνηση και αυτή θα έχει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

