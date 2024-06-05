Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11:15 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Δροσοπηγή, κοντά στις Αφίδνες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες των δήμων.

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Η φωτιά καίει μέσα σε ρέμα, χωρίς να απειλεί προς το παρόν κατοικίες.

Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

1) Λεωφόρος Κρυονερίου και Κολοκοτρώνη δεν κινούνται οχήματα προς την οδό Κολοκοτρώνη

2) Από οικισμό Δροσοπηγή προς Κρυνοέρι

3) Λεωφορος Κρυονερίου και Λεύκης τα οχήματα δεν κινούνται προς την οδό Λεύκης

4) Κολοκοτρώνη και Λεύκης στην Ι.Μ. Κοσμοσωτήρος.

Πηγή φωτογραφιών: Ομάδα «Πυρκαγιά ενημέρωση» στο Facebook

Πηγή: skai.gr

