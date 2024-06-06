Λογαριασμός
BBC: Βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο του Michael Mosley - Σε εξέλιξη έρευνες με drone

Εντατικές έρευνες με τη χρήση drone διενεργούνται από το πρωί σε ξηρά και θάλασσα στη Σύμη, για τον εντοπισμό 67χρονου γνωστού και βραβευμένου Άγγλου δημοσιογράφου

Michael Mosley

Στο μέρος που διέμενε με τη σύζυγό του, η οποία δήλωσε την εξαφάνισή του, βρέθηκε το τηλέφωνο του 67χρονου Άγγλου δημοσιογράφου τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από χθες. 

Από το πρωί εντατικές έρευνες διενεργούνται με τη χρήση drone σε ξηρά και θάλασσα στη Σύμη, για τον εντοπισμό του γνωστού και βραβευμένου δημοσιογράφου του BBC, ο οποίος βρίσκεται στο νησί για διακοπές. 

Η περιοχή από όπου πιστεύεται ότι πέρασε ο Δρ Mosley για να επιστρέψει στο Γυαλό πεζός είναι κατά τμήματα αδιάβατη και επικίνδυνη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σύμης, ελικόπτερο καταφτάνει από την Αθήνα στο νησί για να βοηθήσει στις έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί η σύζυγος του έκανε δήλωση εξαφάνισης του 67χρονου στην αστυνομία και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε αυτές συμμετέχουν εκτός την αστυνομία και το Λιμενικό, εθελοντική Ομάδα, η Πυροσβεστική, ενώ όπως προαναφέρθηκε γίνεται χρήση drone και σύντομα πρόκειται να μεταβεί στο νησί και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος που θα συνδράμει στις έρευνες.

Michael Mosley

Michael Mosley: την ημέρα της εξαφάνισης

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δημοσιογράφου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Σύμη. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 1 όχημα και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Ρόδου, ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ. Συνδρομή παρέχει εθελοντική ομάδα του δήμου Σύμης.

Έκκληση φίλων σε όποιον γνωρίζει κάτι

Σε σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα αναρτούν φωτογραφίες του Δρ. Mosley και περιγράφουν τι συνέβη, γνωστοί της οικογένειας. Απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να βοηθήσει. 

 
