Η Ρωσία επικρίνει τις ΗΠΑ για το βέτο στο σχέδιο απόφασης που κατέθεσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ επέκρινε τις ΗΠΑ διότι άσκησαν βέτο στα σχέδια απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που υπέβαλε και καλούσαν να τερματιστούν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Είναι ξεκάθαρο πως η προσέγγιση αυτή είναι καταστροφική», δήλωσε στο λευκορωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BelTA χθες Σάββατο. Πρόσθεσε ότι η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση πρέπει να επιλυθεί με ειρηνικό τρόπο, παρότι αναγνώρισε πως η τρέχουσα κατάσταση, με τον πόλεμο που ξέσπασε από την 7η Οκτωβρίου, δεν επιτρέπει να ξαναρχίσουν συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη λύσης δυο κρατών.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε προχθές Παρασκευή ψήφισμα που καλεί να κηρυχθεί «άμεση», «διαρκής» και «πλήρως σεβαστή» κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Αν και οι αποφάσεις της ΓΣ δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, θεωρείται πως έχουν συμβολικό βάρος. Η απόφαση εγκρίθηκε με 120 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 45 αποχές. Η Χαμάς την εξήρε, το Ισραήλ την καταδίκασε κάνοντας λόγο για «όνειδος».

Στο ΣΑ, οι αποφάσεις του οποίου έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, δεν έχει εγκριθεί κανένα κείμενο.

Παραδοσιακά η Μόσχα καταφέρνει να διατηρεί καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, αλλά και με το Ισραήλ.

Η ρωσική διπλωματία κατηγορεί τελευταία τις ΗΠΑ πως συνέβαλαν στην έκρηξη της βίας στη Μέση Ανατολή και χαρακτηρίζουν αποτυχημένη την πολιτική της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Για τον ρώσο ΥΠΕΞ Λαβρόφ απαιτούνται άμεση κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, πρωτοβουλίες για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας για να σωθεί ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας, η καταγγελία του αποκλεισμού της, η αποκατάσταση της ύδρευσης, της ηλεκτροδότησης και των παραδόσεων τροφίμων.

«Ο σκοπός του σχεδίου απόφασης που καταθέσαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας μαζί με την Κίνα και αραβικές χώρες ήταν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι», είπε στο BelTA.

Οι ΗΠΑ, που παραδοσιακά προστατεύουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Ισραήλ, σύμμαχό τους στη Μέση Ανατολή, απέρριψαν το ρωσικό κείμενο, με την αμερικανίδα πρεσβεύτρια Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ να καταγγέλλει με οξύ τόνο πως αποφεύγοντας «να καταδικάσει τη Χαμάς», η Ρωσία «προσφέρει κάλυψη σε μια τρομοκρατική οργάνωση που διαπράττει κτηνωδίες εναντίον αθώων αμάχων», γεγονός «σκανδαλώδες», «υποκριτικό» και «αδύνατο να υποστηριχθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

