Νέα σελίδα ισχύος στο Πολεμικό Ναυτικό ανοίγουν οι φρεγάτες Belh@rra, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο από το Λοριάν της Γαλλίας όπου ναυπηγούνται για τη σημαντικότερη αναβάθμιση του Πολεμικού Ναυτικού τις τελευταίες δεκαετίες, και για τα πιο σύγχρονα πλοία τα οποία θα πλέουν στη Μεσόγειο.

Οι Belh@rra είναι πολεμικά πλοία πολλαπλών ρόλων, με εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνους. Ανήκουν στην τελευταία γενιά «ψηφιακών φρεγατών», καθώς έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ηλεκτρονικό πόλεμο και drones.

Θα δώσουν στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού τη δυνατότητα υλοποίησης σύνθετων αποστολών, με τις πολυδιάστατες δυνατότητές τους να αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος στην ανατολική Μεσόγειο.



Οι νέες φρεγάτες που θα παραλάβει η Ελλάδα εξοπλίζονται με το κορυφαίο AESA (Active Electronically Scanned Array) ραντάρ Sea Fire, με εμβέλεια 300 χιλιομέτρων, και φέρουν 32 πυραύλους Aster 30 με βεληνεκές 120 χιλιόμετρα, συνδυασμός που θα προσφέρει τόσο αεράμυνα περιοχής όσο και αντιβαλλιστικές ικανότητες, ανοίγοντας έτσι μια νέα σελίδα ισχύος στο Πολεμικό Ναυτικό.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΧΗΣ

Αισθητήρες, δυνατότητες υπολογισμών, κέντρο δεδομένων, κονσόλες πολλαπλών λειτουργιών για τη διεξαγωγή όλων των τομέων πολεμικών επιχειρήσεων.

IFF: Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ ψηφιακό σύστημα αναγνώρισης φίλιων ή εχθρικών δυνάμεων

ΟPTRONIC SENSORS: Πανοραμική οπτική επιτήρηση και αναγνώριση νύχτας και ημέρας, βελτιστοποιημένο για ασύμμετρο πόλεμο.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 360ο

Η αρχιτεκτονική και οι αισθητήρες PSIM επιτρέπουν: Την επιτήρηση και αναγνώριση αερομεταφερόμενων ή θαλάσσιων στρατιωτικών ή πολιτικών σκαφών, φίλιων η εχθρικών

Η ικανότητα καταπολέμησης επιφανειακών ή ασύμμετρων απειλών

- SEA FIRE RADARS: Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ AESA, 40 πολλαπλών λειτουργιών, εξ ολοκλήρου ψηφιακό και αρθρωτό.

- ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΧΗΣ: Το κέντρο ελέγχου όπλων, αισθητήρων, συστημάτων επικοινωνίας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Ο οπλισμός θα συμπληρώνεται από προηγμένο πυροβόλο των 76 χιλιοστών, αλλά και σύστημα RAM των 21 πυραύλων, που ολοκληρώνει την αντιαεροπορική και αντιβληματική ασπίδα του πλοίου.

Εκτός από εξελιγμένες αντιαεροπορικές δυνατότητες, θα διαθέτουν και κορυφαίες ανθυποβρυχιακές ικανότητες, χάρη στο μεταβλητού βάθους sonar CAPTAS-4 και τις ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU-90.

Τα τελευταία θα συνδυαστούν με τα υπερσύγχρονα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R, που πρόσφατα αγόρασε η χώρα μας από τις ΗΠΑ. O οπλισμός εναντίον πλοίων θα περιλαμβάνει τους πλέον εξελιγμένους πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, με ικανότητα κρούσης σε αποστάσεις 200 χιλιομέτρων, ενώ ταυτόχρονα έχουν δυνατότητα να πλήξουν και παράκτιους στόχους. Όλα τα παραπάνω θα συντονίζονται από το σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS.



Παρά το γεγονός ότι η σύμβαση υπογράφηκε ενώ το πρόγραμμα ήταν σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης σε γαλλικά ναυπηγεία, αρκετές ελληνικές εταιρείες τελικά συνεργάστηκαν και ανέλαβαν έργο και αρκετές θα εμπλακούν στα επόμενα στάδια, συνεισφέροντας έτσι στη μεταφορά τεχνολογίας αιχμής και ανοίγοντας θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

[#DidYouKnow] ⚓ ​Our #FDI frigate is built with pre-outfitted blocks, as recently shown with #FDI Nearchos and Formion.

Can you guess the total number of blocks? pic.twitter.com/i0bc1nf8dt — Naval Group (@navalgroup) May 22, 2024

