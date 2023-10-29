Λογαριασμός
Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 36 drones της Ουκρανίας ανοικτά της Κριμαίας

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν θύματα ή υλικές ζημιές εξαιτίας της επίθεσης αυτής στη χερσόνησο, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Ρωσία drones

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 36 ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά της χερσονήσου της Κριμαίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν θύματα ή υλικές ζημιές εξαιτίας της επίθεσης αυτής στη χερσόνησο, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
