«Αθλιότητες» χαρακτήρισε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρόεδρος της επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, Γιώργος Βαρεμένος, τα όσα ειπώθηκαν χθες από τον Θανάση Οικονόμου ο οποίος άφησε υπαινιγμούς για «συναλλαγές» όσον αφορά τον έλεγχο στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν τον αναγνωρίζω ως πρώην σύντροφο τον κ. Οικονόμου. Προφανώς, είναι πολύ διπρόσωπος. Όσα είπε είναι αθλιότητες και θα δώσει λόγο εκεί που πρέπει να δώσει» είπε ο κ. Βαρεμένος μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Action 24.

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Βαρεμένος έκανε λόγο για ένα «βρώμικο σύστημα που πέντε ημέρες πριν τις εκλογές προβαίνει σε αδιανόητες πράξεις, σε χυδαίες επιθέσεις, απέναντι σε μια γυναίκα, την κυρία Αχτσιόγλου, που ενορχηστρώνει ο μετεωρίτης Κασσελάκης πατώντας πάνω σε μια βάρκα μισογυνισμού».

Όπως είπε ο ίδιος σεβόταν πάντα τους θεσμούς υπογραμμίζοντας ότι πήγε στην επιτροπής Πόθεν Έσχες και βρήκε ένα χάος.

Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Οικονόμου να πει συγκεκριμένα τι εννοεί με τα χθεσινά του λεγόμενα. «Εγώ βάδισα θεσμικά, αντιμετώπισα δύσκολες υποθέσεις. Στην πολιτική δεν παίζον όλα, εδώ φτάσαμε σε αδιανόητο στάδιο, να μας πει τι εννοεί με τον όρο συναλλαγή; Ο ίδιος μπορεί να ξέρει, να έχει πείρα από αυτά. Εγώ αποτιμώντας τον όρο βλέπω ότι έχει βαρύ φορτίο νομικό και αν υπάρχει δικαιοσύνη θα δώσει την απάντηση. Ο κ. Κασσελάκης να μας πει, εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα με τον κ. Οικονόμου, να μας πει τι εννοεί ο κ. Οικονόμου» τόνισε ο κ. Βαρεμένος.

Συνεχίζοντας την επίθεση προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ ο κ. Βαρεμένος ανέφερε ότι «έχουμε μια αντιπαράθεση αυτές τις ημέρες με έναν επιδειξία αρχηγό, έναν μετεωρίτη που καλεί τα κανάλια να δείξει πόσο ωραία σπίτια έχει στο Κολωνάκι, στις Σπέτσες, στη Νέα Υόρκη. Όλα πίστευα ότι θα ακούσω, όχι και αυτά που άκουσα.Τη μια πάει στον Κωνσταντίνο Αργυρό και την άλλη στο μουσείο για τον Νίκο Μπελογιάνη» κατέληξε ο Γιώργος Βαρεμένος.

Πηγή: skai.gr

