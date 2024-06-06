Ανάμεσα στους «μνηστήρες» για τον Ντάνιελ Τάις παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός AKTOR.



Σύμφωνα με το «TeleSport.rs», οι «πράσινοι» είναι υποψήφιοι να κάνουν δικό τους τον Γερμανό σέντερ, σε περίπτωση που δεν συνεχίσει στο NBA.



Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει συγκεκριμένα:



«Ο Ντάνιελ Τάις είναι ένα από τα ονόματα που θα μπορούσαν ν’ απασχολήσουν την Ευρώπη.



Ο σέντερ ψάχνει στην παρούσα φάση ένα μίνιμουμ συμβόλαιο βετεράνου στο NBA, αλλά αν δεν το καταφέρει, αναμένεται να επιστρέψει στην Ευρώπη.



Σύμφωνα με τις πηγές μας, οι Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός είναι ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες ομάδες».

🚨BREAKING: Daniel Theis is one of the names that could be interesting for Europe! 👀



The center is currently seeking an NBA veteran minimum contract, but if that doesn't work out, he is expected to return to Europe.



According to our sources, Barcelona, Fenerbahce, and… pic.twitter.com/bmEglcjA8j June 6, 2024

