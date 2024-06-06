Λογαριασμός
«Ενδιαφέρεται για Τάις ο Παναθηναϊκός»

Στις υποψήφιους ν’ αποκτήσουν τον Ντάνιελ Τάις, σε περίπτωση που αποφασίσει να γυρίσει στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνεται από σερβικό δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός AKTOR

Daniel Theis

Ανάμεσα στους «μνηστήρες» για τον Ντάνιελ Τάις παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Σύμφωνα με το «TeleSport.rs», οι «πράσινοι» είναι υποψήφιοι να κάνουν δικό τους τον Γερμανό σέντερ, σε περίπτωση που δεν συνεχίσει στο NBA.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει συγκεκριμένα:

«Ο Ντάνιελ Τάις είναι ένα από τα ονόματα που θα μπορούσαν ν’ απασχολήσουν την Ευρώπη.

Ο σέντερ ψάχνει στην παρούσα φάση ένα μίνιμουμ συμβόλαιο βετεράνου στο NBA, αλλά αν δεν το καταφέρει, αναμένεται να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις πηγές μας, οι Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός είναι ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες ομάδες».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague
