Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η στρατιωτική συμμαχία δεν σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, και ότι η Μόσχα δεν αποτελεί «άμεση» απειλή για τις δυτικές χώρες, παρά τις πολεμικές προετοιμασίες χωρών όπως η Γερμανία.



«Το ΝΑΤΟ δεν σχεδιάζει να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ κατά την επίσκεψή του στη Φινλανδία, όπου παραχώρησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.



«Δεν βλέπουμε καμία επικείμενη στρατιωτική απειλή εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου του ΝΑΤΟ. Και τώρα, φυσικά, η Ρωσία είναι απασχολημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία», σημείωσε, αν και συμπλήρωσε ότι «όταν τελειώσουν οι μάχες στην Ουκρανία, (οι Ρώσοι) μπορούν να ενισχύσουν και πάλι αυτές τις δυνάμεις».



Το ΝΑΤΟ έχει την ισχυρότερη συμμαχία στον κόσμο, και ο σκοπός του είναι να είμαστε μαζί… «ένας για όλους, όλοι για έναν», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ, τονίζοντας ότι στόχος είναι να «αποτρέψουμε μια επίθεση».



«Έτσι, αυτή η ιδέα ότι υπάρχει ένα είδος αντίστροφης μέτρησης για τον επόμενο πόλεμο είναι λάθος. Είμαστε εδώ για να μην συμβεί αυτό. Το κάναμε για 75 χρόνια», επέμεινε μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Ελσίνκι όπως αναφέρει το Anadolu.



Ο Στουμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Φινλανδία δεν σχεδιάζει να αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, και αντ 'αυτού, εξετάζει διάφορες άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της «οικονομικής, στρατιωτικής ή μέσω πυρομαχικών» υποστήριξης.



Ο Στουμπ συμφώνησε με τον γενικό γραμματέα, και είπε ότι είναι απίθανο η Μόσχα να «αποκλίνει» από την τρέχουσα επίθεσή της στην Ουκρανία. «Βρίσκω μάλλον απίθανη την όλη ιδέα ότι μια χώρα όπως η Ρωσία θα επιτεθεί κατά κάποιο τρόπο στη μεγαλύτερη στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο», διαβεβαίωσε ο Στουμπ.



Ο Φινλανδός πρόεδρος ξεκαθάρισε πάντως ότι ο καλύτερος τρόπος για να «αποτρέψουμε» τον πόλεμο είναι «να προετοιμαστούμε για αυτόν».



«Εξετάζουμε διαφορετικά σενάρια κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Έχουμε τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, ο οποίος βασίζεται σε πραγματικότητες, ο οποίος βασίζεται στη γνώση του τι κάνουν οι Ρώσοι κι αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν». Ο Στουμπ κατέληξε λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή από τη Μόσχα εναντίον της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας ή των χωρών της Βαλτικής.

Τον Μάιο, ο Στόλτενμπεργκ προέτρεψε τις ΗΠΑ και τις χώρες του ΝΑΤΟ στην ΕΕ να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους που προμηθεύεται από τη Δύση για χτυπήματα εντός της Ρωσίας.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε τον Μάιο τη Δύση με «σοβαρές συνέπειες» εάν επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλης εμβέλειας στο ρωσικό έδαφος.



Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι επιθέσεις του Κιέβου στη Ρωσία θα μπορούσε να προκαλέσουν μια «παγκόσμια σύγκρουση».



