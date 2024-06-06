Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,63%, και 127,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.450 μονάδων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, μετά την έγκριση που έλαβαν από την ΕΚΤ οι Ελληνικές τράπεζες για διανομή μερίσματος μετά από 16 έτη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.452,85 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0.,63%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.463,47 μονάδες (+1,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.487.772 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,46%), της Eurobank (+2,26%), των ΕΛΠΕ (+2,09%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,78%), της Πειραιώς (+1,64%) και της Εθνικής (+1,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,72%), Lamda Development (-1,62%), της ΕΥΔΑΠ (-1,34%) και της Quest Συμμετοχών (-1,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς με 6.042.942 και 5.029.853 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς μρ 19,07 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 10,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 57 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Trastor +8,11% και Κέκροψ +6,43%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) -6,29% και Χαϊδεμένος -5,38%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,5000 -0,81%

ALPHA BANK: 1,5935 +0,85%

AEGEAN AIRLINES: 11,7200 +0,17%

VIOHALCO: 6,2700 -0,32%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6600 -0,95%

ΔΕΗ: 11,1500 +0,27%

COCA COLA HBC:31,9600 +0,50%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4750 -0,40%

ΕΛΠΕ: 8,5350 +2,09%

ELVALHALCOR: 1,9060 +0,74%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0260 +1,47%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 -1,34%

EUROBANK: 2,0790 +2,26%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3000 -1,12%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6900 -1,62%

MOTOR OIL: 26,7000 +2,46%

JUMBO: 26,9000 +1,28%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,9600 -0,81%

ΟΛΠ:25,9500 +0,39%

ΟΠΑΠ: 15,0000 -0,86%

ΟΤΕ: 13,8000 +1,15%

AUTOHELLAS:11,4400 -1,72%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7850 +1,64%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3800 +0,71%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,8200 +1,78%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.