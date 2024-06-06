Επανέκδοση των άλμπουμ των θρυλικών De la Soul

Το διάσημο συγκρότημα χιπ χοπ De La Soul επανκυκλοφόρησε πέρυσι τα πρώτα έξι άλμπουμ του σε πλατφόρμες streaming. Ήταν μια νίκη όχι μόνο για το γκρουπ, αλλά και για τους θαυμαστές του.

Η προσπάθεια επανέκδοσης δεν ήταν εύκολη μάχη, καθώς το συγκρότημα έπρεπε να επιλύσει θέματα συμβολαίων, αλλά τελικά μπόρεσε να κυκλοφορήσει ξανά ψηφιακά το σύνολο του έργου του μέσω της Chrysalis Records.

Οι De La Soul παρέχουν μία πλήρη εικόνα της συγκεκριμένης διαδικασίας στο νέο τους ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Chapter 3».

«Το "Chapter 3" καταγράφει τις εμβληματικές ηχογραφήσεις που οδήγησαν στην επανέκδοση και το remaster του καταλόγου των De La Soul το 2023, μιας από τις πιο διάσημες μουσικές συλλογές στο hip-hop. Είναι το ταξίδι αυτών των τεσσάρων ενήλικων ανδρών με μια κληρονομιά να προστατεύσουν, καθώς και τις αναμνήσεις και τις στιγμές που τους βοήθησαν να τη χτίσουν. Το ντοκιμαντέρ παρέχει μια οικεία εικόνα στη δημιουργική διαδικασία, τη συντροφικότητα και το πάθος που έχουν καθορίσει τη διαρκή κληρονομιά των De La Soul» αναφέρεται στην περιγραφή.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί αύριο μέσω streaming στον ιστότοπό και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του γκρουπ.

Οι De La Soul δημιουργήθηκαν το 1988 στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης από τους Κέλβιν Μέρσερ, Ντέιβιντ Τζόλικερ και Βίνσεντ Μέισον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

