Δικαστήριο της Μόσχας επέβαλε πρόστιμο 50.000 ρουβλίων σε Ιρανό τουρίστα βάσει διοικητικού πρωτοκόλλου για δυσφήμιση του ρωσικού στρατού.

Ο λόγος που του επεβλήθη το πρόστιμο ήταν ότι ο 30χρονος Ιρανός Χοσί Χινταρί εμφανίστηκε σε δημόσιο χώρο φορώντας ένα μπλουζάκι που είχε τον θυρεό και τη σημαία της Ουκρανίας, ανέφερε το τμήμα των «Δικαστικών ειδήσεων» του πρακτορείου RIA.

Νωρίτερα, το κανάλι Astra στο Telegram ανέφερε ότι ο τριαντάχρονος τουρίστας από το Ιράν περπατούσε στο κέντρο της Μόσχας φορώντας ένα φούτερ της Balenciaga - μια φιλανθρωπική οργάνωση για την υποστήριξη της Ουκρανίας - με τρίαινες στα μανίκια, και στην υπόλοιπη μπλούζα υπήρχε η ουκρανική σημαία, το σύνθημα «Δόξα στην Ουκρανία» και μια έκκληση για παροχή βοήθειας στους Ουκρανούς.

Ο Ιρανός τουρίστας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου συντάχθηκε διοικητική αναφορά σε βάρος του βάσει του άρθρου περί δυσφήμισης του ρωσικού στρατού. Όπως προκύπτει από την καρτέλα της υπόθεσης, το πρόστιμο στον τουρίστα επιβλήθηκε λίγο μετά τη σύλληψή του.

Όπως αναφέρει το Radio Liberty, το καλοκαίρι του 2022, ο δημιουργικός διευθυντής της Balenciaga Ντέμνα Γκβασάλια έγινε πρεσβευτής της ουκρανικής πλατφόρμας συγκέντρωσης χρημάτων United24. Η εταιρεία δημιούργησε ένα φούτερ για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Όλα τα χρήματα από την πώλησή του χρησιμοποιούνται για τη βοήθεια των προσφύγων, καθώς και για το πρόγραμμα «Αποκατάσταση της Ουκρανίας», το οποίο συνεχίζει τον αγώνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

