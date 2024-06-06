Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Εύβοια.

Το πύρινο μέτωπο μαίνεται στην περιοχή Σάμαρη ανάμεσά στον Αλμυροπόταμο και το χωριό Ζάρακες και έχει ήδη ενεργοποιηθεί 112 προκειμένου οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η φωτιά ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ.

Στο σημείο βρίσκονται ο πρόεδρος της κοινότητας Αλμυροποτάμου με πυροσβεστικά οχήματα του δήμου και έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις από το Αλιβέρι.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα πεζοπόρο.

Παράλληλα κινητοποιήθηκαν 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:15 σε ρεματιά και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή,

Μάλιστα επισημαίνει πως δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμος του δήμου Κύμης Αλιβερίου Ευβοίας. Επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 6, 2024

skaigr/evima

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.