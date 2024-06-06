Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήταν κατηγορηματικός ότι τα αμερικανικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν τη Μόσχα ή το Κρεμλίνο, επαναλαμβάνοντας ότι η έγκριση της χρήσης τους σε ρωσικό έδαφος αφορά σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια συνέντευξης στο ABC News, ερωτηθείς εάν όπλα που έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος από τότε που ενέκρινε τη χρήση τους για αυτόν τον σκοπό, δεν απάντησε άμεσα, αλλά κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει εξουσιοδότηση για να στοχοποιήσουν την πρωτεύουσα της Ρωσίας ή την έδρα της κυβέρνησης.

«Η έγκριση αφορά στη χρήση τους κοντά στα σύνορα όταν η άλλη πλευρά επιτίθεται σε συγκεκριμένους στόχους στην Ουκρανία», είπε ο Μπάιντεν στη συνέντευξη στο abc και πρόσθεσε ότι «δεν επιτρέπουμε χτυπήματα 200 μίλια μέσα στη Ρωσία και δεν επιτρέπουμε χτυπήματα στη Μόσχα και στο Κρεμλίνο».

Αναφορικά με τα σχόλια του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «η προμήθεια όπλων υψηλής ακρίβειας στην Ουκρανία για χτυπήματα στο ρωσικό έδαφος αποτελεί άμεση συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο», ο Μπάιντεν ανέφερε ότι «τον ξέρω για πάνω από 40 χρόνια. Με απασχολεί εδώ και 40 χρόνια. Δεν είναι αξιοπρεπής άνθρωπος».

«Είναι ένας δικτάτορας και παλεύει να διασφαλίσει ότι κρατά τη χώρα του ενωμένη ενώ συνεχίζει αυτή την επίθεση. Δεν δώσουμε όπλα για να χτυπήσουν τη Μόσχα ή να χτυπήσουν το Κρεμλίνο, τα δώσαμε για να χτυπήσουν ακριβώς πέρα από τα σύνορα, όπου δέχονται σημαντικά πυρά από συμβατικά όπλα που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι για να εισβάλλουν στην Ουκρανία και να σκοτώσουν Ουκρανούς».



Πηγή: skai.gr

