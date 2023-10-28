Σε νέα φάση μπαίνει πλέον το σχέδιο της επίθεσης των ισραηλινών δυνάμεων κατά της Χαμάς, καθώς διανύουμε την 4η νύχτα από την έναρξη των χερσαίων επίχειρήσεων μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σημαντικό στοιχείο, που δείχνει και την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων, είναι το ότι οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις που εισβάλουν στη Λωρίδα της Γάζας, μένουν εκεί και κατοχυρώνουν θέσεις, κυκλώνοντας στην ουσία την πόλη τη; Γάζας, όπου κρύβεται, σε τούνελ, ο συντριπτικός αριθμός των μελών της Χαμάς.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προχωρούν σε μια νέα φάση του πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον βομβαρδισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.



As part of the operation IDF soldiers:



🔴Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0 — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

«Ο πόλεμος έχει στάδια και σήμερα προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Οι δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας», είπε στο μήνυμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Χαλεβί είπε ότι για την επίτευξη των στόχων του Ισραήλ στη Γάζα «απαιτείται μια χερσαία επιχείρηση», εξηγώντας ότι «δεν υπάρχει τρόπος να καταστραφεί ο εχθρός χωρίς να μπούμε στο δικό του έδαφος».

Ο στρατηγός διαβεβαίωσε ότι «ο εχθρός έχει πολλές εκατοντάδες νεκρούς» και υποδομές του έχουν καταστραφεί. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι μπορεί» για να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς.

A statement from LTG Herzi Halevi.



“The objectives of this war require a ground operation - the best soldiers are now operating in Gaza.” pic.twitter.com/KUGj6cG4Ke — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Οι Ισραηλινοί επέμειναν για 4η νύχτα στην ίδια τακτική, ξεκινώντας με σφυροκόπημα από αέρα και θάλασσα σε θέσεις της Χαμάς, πριν την προώθηση επιπλέον δυνάμεων στη Γάζα.

Οι χερσαίες φάλαγγες των ισραηλινών, ωστόσο βρίσκονται και παραμένουν στο έδαφος της Γάζας, σφίγγοντας ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από την πόλη και τα στρατηγεία της Χαμάς. Ο IDF επέμεινε και σήμερα ότι το στρατηγείο της οργάνωση βρίσκεται κάτω από το νοσοκομειο Σίφα, ενώ συνεχείς ειναι οι βομβαρδισμοί στις εξόδους των τούνελ, ώστε να εγκλωβίσουν μέαα στους αντάρτες της Χαμάς.

החל משעות הערב המוקדמות אמש, צה"ל בהובלת צוותי קרב משולבים של כוחות שיריון, הנדסה וחי״ר פועל קרקעית בצפון רצועת עזה>> pic.twitter.com/Jq8pBQ6TeF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται ένα σχέδιο του Ισραήλ να κυκλώσει την πόλη της Γάζας και να την αποκλείσουν από την παροχή προμηθειών, ώστε να πιέσει με δύο τρόπους τη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους που παραμένουν στην πόλη: Πρώτον με τον ανηλεή βομβαρδισμό και δεύτερον με την έλλειψη βασικών αγαθών διαβίωσης.





