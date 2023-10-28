Λογαριασμός
Σε κλοιό για 4η νύχτα η Χαμάς: Σε νέα φάση η επίθεση - Θέσεις στη Γάζα έχουν καταλάβει οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις

«Ο πόλεμος έχει στάδια και σήμερα προχωράμε στο επόμενο στάδιο», δήλωσε ο αρχηγός του Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου Χέρζι Χαλεβί - Νέο σφυροκόπημα με πυραύλους στη Γάζα από αεροπορία και ναυτικό

Γάζα

Σε νέα φάση μπαίνει πλέον το σχέδιο της επίθεσης των ισραηλινών δυνάμεων κατά της Χαμάς, καθώς διανύουμε την 4η νύχτα από την έναρξη των χερσαίων επίχειρήσεων μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σημαντικό στοιχείο, που δείχνει και την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων, είναι το ότι οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις που εισβάλουν στη Λωρίδα της Γάζας, μένουν εκεί και κατοχυρώνουν θέσεις, κυκλώνοντας στην ουσία την πόλη τη; Γάζας, όπου κρύβεται, σε τούνελ, ο συντριπτικός αριθμός των μελών της Χαμάς.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προχωρούν σε μια νέα φάση του πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον βομβαρδισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο πόλεμος έχει στάδια και σήμερα προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Οι δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας», είπε στο μήνυμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Χαλεβί είπε ότι για την επίτευξη των στόχων του Ισραήλ στη Γάζα «απαιτείται μια χερσαία επιχείρηση», εξηγώντας ότι «δεν υπάρχει τρόπος να καταστραφεί ο εχθρός χωρίς να μπούμε στο δικό του έδαφος».

Ο στρατηγός διαβεβαίωσε ότι «ο εχθρός έχει πολλές εκατοντάδες νεκρούς» και υποδομές του έχουν καταστραφεί. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι μπορεί» για να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί επέμειναν για 4η νύχτα στην ίδια τακτική, ξεκινώντας με σφυροκόπημα από αέρα και θάλασσα σε θέσεις της Χαμάς, πριν την προώθηση επιπλέον δυνάμεων στη Γάζα.

Οι χερσαίες φάλαγγες των ισραηλινών, ωστόσο βρίσκονται και παραμένουν στο έδαφος της Γάζας, σφίγγοντας ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από την πόλη και τα στρατηγεία της Χαμάς. Ο IDF επέμεινε και σήμερα ότι το στρατηγείο της οργάνωση βρίσκεται κάτω από το νοσοκομειο Σίφα, ενώ συνεχείς ειναι οι βομβαρδισμοί στις εξόδους των τούνελ, ώστε να εγκλωβίσουν μέαα στους αντάρτες της Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται ένα σχέδιο του Ισραήλ να κυκλώσει την πόλη της Γάζας και να την αποκλείσουν από την παροχή προμηθειών, ώστε να πιέσει με δύο τρόπους τη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους που παραμένουν στην πόλη: Πρώτον με τον ανηλεή βομβαρδισμό και δεύτερον με την έλλειψη βασικών αγαθών διαβίωσης.


 

