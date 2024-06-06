Μετά την Ειρήνη Νικολοπούλου και η Νανά Παλαιτσάκη είχε πολλά να θυμηθεί από τον άνθρωπο στον οποίο όπως η ίδια γράφει χρωστάει την καριέρα της.

Με ένα επίσης φορτισμένο και συγκινητικό ποστ η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποτίνει τον δικό της φόρο τιμής στον φίλο και συνεργάτη της γράφοντας:

«Στον Τάσο Μπιρσίμ χρωστάω την τηλεοπτική μου ύπαρξη. Δεν είναι μόνο ότι ήταν ο πρώτος- πρώτος- πρώτος άνθρωπος που μου είπε: «Εσύ είσαι κυρίως για δελτίο ειδήσεων», δεν είναι που πήγε εκείνος το πρώτο μου δοκιμαστικό στον Μίνωα Κυριακού, όταν έστηνε τον Αντένα και έγινε αφορμή ν' αλλάξει όλη η ζωή μου, είναι ότι με μύησε στα μυστικά του κόσμου της παραγωγής, της σκηνοθεσίας, του μοντάζ, του ρεπορτάζ.

Μου είχε προτείνει, να είμαι δίπλα του, σιωπηλός μάρτυρας των όσων κάνει κάθε μέρα. Δεν ήξερα τότε που μ' ενθουσιασμό δέχθηκα ότι δεν κοιμόταν ποτέ. Είχε μια δερμάτινη μικρή τσάντα και εκεί έβαζε τ' απαραίτητα για να επιβιώνει, χωρίς ύπνο, καθώς οι ανάγκες των παραγωγών ήταν τεράστιες.

Ο Τάσος είχε μια αδιανόητη τρυφερότητα στην διδασκαλία ενώ στο κοντρόλ είχε ένα μοναδικό χάρισμα , ακόμη και όταν όλα έμοιαζαν να έχουν καταστραφεί, να μην «περνάει» στον κεντρικό παρουσιαστή ή στον πρωταγωνιστή το ....χάος.

Ήμουν δίπλα του σε πολλά ξεκινήματα καναλιών καθώς δεθήκαμε με φιλία μεγάλη. Μόνιμες αναφορές του τα παιδιά του , η Μαρουσώ και ο Στάμος.

Με τον Τάσο κάναμε την πρώτη - ζωντανή εκπομπή στην ΕΡΤ που έβγαινε live από τα μεσάνυχτα και κρατούσε μέχρι τις 2 το πρωί. Ήταν το πρώτο late night show που βγήκε σε κανάλι.

Μας πέρασαν πειθαρχικό γιατί είχαμε προβάλει το video clip της Madona erotica στις 2 τα ξημερώματα. ( Τρομερά πράγματα )

Από εκείνον έμαθα όλο το παρασκήνιο της πολιτικής ζωής της χώρας και από εκείνον έμαθα ότι για να επιβιώσω στην τηλεόραση , έπρεπε να δουλεύω ασταμάτητα και να είμαι έτοιμη για το πως θα διαχειριστώ, την στιγμή μπροστά στην κάμερα, που τίποτα δεν θα ήταν έτοιμο και στην ώρα του.

Όσο υπάρχουν control room και μεγάλες μεταδόσεις, η ενέργεια του Τάσου θα είναι εκεί ..είμαι βέβαιη, γιατί όσο και να έλεγε ότι κουράστηκε, ο φυσικός του χώρος ήταν το control και το μοντάζ ....

Προς το παρόν αποφάσισε να φτιάξει εκπομπές με την Ρίκα, τον Βλάση, την Μαλβίνα ....... 5-4 -3 - 2 - 1 Είσαι στον αέρα Τάσο μου ...παντού»





