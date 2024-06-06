ΗΠΑ: Θανατώνουν τις αγελάδες που μολύνθηκαν από τη γρίπη των πτηνών

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής που μολύνθηκαν από τη γρίπη των πτηνών σε πέντε Πολιτείες των ΗΠΑ πέθαναν ή σφαγιάστηκαν από τους κτηνοτρόφους, επειδή δεν ανέρρωσαν, ανέφεραν πολιτειακοί αξιωματούχοι και πανεπιστημιακοί στο πρακτορείο Reuters.

Οι αναφορές των θανάτων αυτών υποδηλώνουν ότι η επιδημία της γρίπης των πτηνών στις αγελάδες μπορεί να έχει σοβαρότερες οικονομικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία απ’ όσο πίστευαν αρχικά οι ειδικοί. Οι αγρότες εδώ και χρόνια σφάζουν τα πουλερικά που μολύνονται από τον ιό, όμως το κόστος εκτροφής των αγελάδων είναι πολύ μεγαλύτερο, σε σύγκριση με τα κοτόπουλα ή τις γαλοπούλες.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Γεωργίας είπε ότι η υπηρεσία του γνώριζε για λίγους θανάτους αλλά ότι οι περισσότερες αγελάδες αναρρώνουν. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τον συνολικό αριθμό των αγελάδων που πέθαναν ή σφαγιάστηκαν στη Νότια Ντακότα, το Μίσιγκαν, το Τέξας, το Οχάιο και το Κολοράντο.

Η γρίπη των πτηνών έχει μολύνει αγελάδες σε περισσότερα από 80 κοπάδια σε 10 Πολιτείες από τα τέλη Μαρτίου. Ορισμένα ζώα πέθαναν από δευτερογενείς λοιμώξεις επειδή η ασθένεια αποδυνάμωσε το ανοσοποιητικό σύστημά τους. Άλλες αγελάδες θανατώθηκαν από τους εκτροφείς επειδή δεν ανέρρωσαν από τον ιό.

Οι αγελάδες που μολύνονται παράγουν λιγότερο γάλα, έχουν προβλήματα στο πεπτικό σύστημα, πυρετό και μειωμένη όρεξη, σύμφωνα με τους αγρότες και τους κτηνίατρους.

Στη Νότια Ντακότα, ένα αγρόκτημα 1.700 αγελάδων έστειλε περίπου 10 ζώα στο σφαγείο επειδή δεν ανέρρωσαν και θανάτωσε άλλα τόσα που προσβλήθηκαν από δευτερεύουσες λοιμώξεις, είπε ο κτηνίατρος Ρας Ντάλι, καθηγητής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο.

Άλλο αγρόκτημα στο Μίσιγκαν θανάτωσε περίπου το 10% από τις 200 μολυσμένες αγελάδες επειδή και σε αυτήν την περίπτωση δεν παρουσίασαν σημάδια ανάρρωσης, είπε ο Φιλ Ντάρστ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Στην Πολιτεία αυτή έχουν επίσης καταγραφεί τα δύο από τα τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης των πτηνών σε εργαζόμενους σε αγροκτήματα.

Στο Κολοράντο, ορισμένες φάρμες θανάτωσαν αγελάδες επειδή αφού προσβλήθηκαν από την ασθένεια σταμάτησαν να παράγουν γάλα, είπε η Όλγκα Ρόμπακ, μια εκπρόσωπος του τοπικού υπουργείου Γεωργίας. Στο Οχάιο, μια εκπρόσωπος του υπουργείου είπε ότι αγελάδες πέθαναν κυρίως λόγω δευτερευουσών μολύνσεων.

Αγελάδες έχουν πεθάνει ή έχουν θανατωθεί επίσης στο Τέξας και το Νέο Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.