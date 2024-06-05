Με μια βαλίτσα στο χέρι η Ιωάννα Τούνη αφού επιστρέφοντας από Las Vegas, πήγε Θεσσαλονίκη, Νάξο, ξανά Θεσσαλονίκη και πλέον Μύκονο για τη φωτογράφηση της νέας καμπάνιας μαγιό της εταιρείας της.

Η influencer-επιχειρηματίας μαζί με την συνεταίρο και κουμπάρα της Στέλλα Πάσσαρη διοργάνωσαν ένα special work and pleasure ταξίδι για τη φωτογράφηση της καμπάνιας τους και νοίκιασαν για αυτήν την δουλειά μια εντυπωσιακή βίλλα του νησιού.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Ένα βίντεο όμως του Mykonos Live Tv που έπαιξε χθες παντού (σήμερα βέβαια δεν υπάρχει πια διαθέσιμο) με πολύ σέξι πλάνα τόσο της ίδιας όσο και των υπόλοιπων κοριτσιών εξόργισε την Ιωάννα Τούνη.

Όταν το βίντεο άρχισε να γίνεται viral η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε στο Instagram της σε μια σειρά από stories λέγοντας:

«Να ρωτήσω εγώ κάτι; Μερικοί μερικοί εδώ πέρα πόσο γελοίοι μπορεί να είστε; Το μάθαμε σήμερα από το κανάλια. Ήρθε χθες δημοσιογράφος, δεν ξέρω που, κάπου από κάποιο πεζούλι, με τηλεφακό, με ζουμ, μας έβγαλε παράνομα βίντεο, παρά τη θέλησή μας, σε ιδιωτικό προσωπικό χώρο, στο σπίτι μας εδώ πέρα με τα κορίτσια που κάνουμε φωτογράφιση. Αλλάζαμε. Σπίτι μας τώρα έτσι;».

Είπε και συνέχισε: «Μας έβγαλε βίντεο το οποίο το έδωσε στα κανάλια και το έπαιξαν, στο οποίο βγήκε κιόλας να πει "θα έπρεπε τα κορίτσια που ήταν έτσι στη βίλα να βάλουν σηματάκι ακατάλληλο για το πως ήταν". Βρε παλιο! Μη βρίζω κιόλας και ρίχνω το επίπεδο. Είναι δυνατόν; Έρχεσαι παράνομα, μας βγάζεις παρά τη θέλησή μας, το δημοσιεύεις στα κανάλια και ζητάς και το λόγο για το αν σου άρεσε πως ήμασταν στο σπίτι μας ή όχι; Δεν είστε επαγγελματίες να ξέρετε! Ξεφτίλες είστε!».

Σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης του Mykonos Live tv βγήκε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή και απάντησε σε όλα όσα του έσουρε η Ιωάννα Τούνη.

Λίγη ώρα αργότερα ιδιαίτερος σχολιασμός έγινε και από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για αυτό το θέμα.

Πηγή: skai.gr

