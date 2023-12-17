Η Άγκυρα καλεί ΗΠΑ να ασκήσουν επιρροή για να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα, η Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στο Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις του στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή.

Ο Φιντάν είπε στον Μπλίνκεν ότι η κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη επιδεινώνεται λόγω των ισραηλινών επιθέσεων, δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αναγκαστεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει τη λύση των δύο κρατών μετά την επίτευξη πλήρους εκεχειρίας.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την υποψηφιότητα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, την οποία δεν έχει επικυρώσει ακόμη το τουρκικό κοινοβούλιο. Συζήτησαν ακόμη το αίτημα της Άγκυρας για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

