Σερβία: Έφοδος της αστυνομίας σε οργανώσεις που έλαβαν δωρεές από τη USAID

Η σερβική αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία δύο οργανισμών για την παρακολούθηση της δημοκρατίας με έδρα το Βελιγράδι, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με πιθανή κατάχρηση κεφαλαίων που έλαβαν ως δωρεές από την αμερικανική διεθνή υπηρεσία βοήθειας (USAID), δήλωσε την Τρίτη ο Νενάντ Στεφάνοβιτς, ανώτερος κρατικός εισαγγελέας.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παγώσει τη χρηματοδότηση της USAID για 90 ημέρες τον Ιανουάριο και τη μετέπειτα προσπάθειά να μειώσει τη δραστηριότητα της υπηρεσίας βοήθειας.

ΜΚΟ, μέσα ενημέρωσης και ανθρωπιστικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βοσνία και η Ουγγαρία.

Ο Στεφάνοβιτς δήλωσε ότι οι εισαγγελείς αναζήτησαν πληροφορίες από τις ΗΠΑ μετά από δηλώσεις του Τραμπ, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με το πάγωμα της χρηματοδότησης της USAID.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ερευνητικό κέντρο CRTA και οι οργανισμοί Civic Initiatives, Trag και Policy Center τέθηκαν υπό έρευνα μετά από καταγγελίες κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων για υπερβολικές δαπάνες των κονδυλίων της USAID.

«Το (σερβικό) Ειδικό Τμήμα Κατά της Διαφθοράς... επικοινώνησε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για πληροφορίες σχετικά με την USAID, όσον αφορά κατάχρηση κεφαλαίων, πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάρμοστη διαχείριση των χρημάτων των Αμερικανών φορολογουμένων στη Σερβία», είπε σε τηλεοπτική μετάδοση.

Ο Στεφάνοβιτς πρόσθεσε ότι η Εισαγγελία διέταξε την κατάσχεση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την USAID από τους τέσσερις οργανισμούς και διέταξε ανακρίσεις των υπεύθυνων για τη διαχείριση των κονδυλίων.

Η Μάγια Στογιάνοβιτς, εκτελεστική διευθύντρια της Civic Initiatives, δήλωσε ότι περίπου 20 αστυνομικοί εισέβαλαν στα γραφεία της οργάνωσής της χωρίς να παρουσιάσουν δικαστική εντολή.

«Η σημερινή εισβολή της αστυνομίας... αποτελεί μια βάναυση επίδειξη δύναμης και συνεχή πίεση στην κοινωνία των πολιτών στη Σερβία», δήλωσε η Στογιάνοβιτς.

Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν εν μέσω μαζικών φοιτητικών διαδηλώσεων κατά του λαϊκιστή προέδρου Αλεξάντερ Βούτσιτς και της κυβέρνησής του.

Φοιτητές, αντιπολιτευόμενα κόμματα και οργανώσεις δικαιωμάτων κατηγορούν τις αρχές που είναι πιστές στον Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του για εκτεταμένη διαφθορά, εξαγορά ψηφοφόρων, καταστολή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, βία κατά των αντιπάλων και σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Βούτσιτς και οι σύμμαχοί του αρνούνται τις κατηγορίες.

Η USAID έχει επενδύσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη Σερβία από το 2001 για την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη βελτίωση του κράτους δικαίου και τη βελτίωση της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δωρεών σε κυβερνητικούς φορείς, στο κοινοβούλιο, καθώς και σε διάφορους οργανισμούς παρακολούθησης και οργανώσεις δικαιωμάτων.



