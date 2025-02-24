Ειδοποιήσεις που εστάλησαν την Κυριακή από την κυβέρνηση Τραμπ ανέφεραν ότι θα εξαλειφθούν 2.000 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) και ότι όλοι, εκτός από έναν μικρό αριθμό υπαλλήλων, θα τεθούν σε αργία.

Από τις 11:59 μ.μ. Ανατολική Ώρα την Κυριακή, όλο το άμεσο προσωπικό του USAID, «με εξαίρεση τα καθορισμένα άτομα που είναι υπεύθυνα για κρίσιμες λειτουργίες της αποστολής, την κεντρική διοίκηση και/ή ειδικά προγράμματα», θα τεθεί σε διοικητική αργία παγκοσμίως, ανέφεραν οι ειδοποιήσεις.

Οι ειδοποιήσεις – που εστάλησαν μέσω email τις οποίες εξέτασε η Washington Post – έρχονται δύο ημέρες μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστή Carl J. Nichols ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να προχωρήσει στη μείωση της χρηματοδότησης προγραμμάτων και του προσωπικού του USAID, θέτοντας τους υπαλλήλους σε άδεια τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε όλον τον κόσμο.

Αν και χιλιάδες αξιωματούχοι του USAID ανέμεναν αυτή την εξέλιξη, ορισμένοι πίστευαν ότι θα εξαιρούνταν, καθώς διαχειρίζονται βασικά προγράμματα που είχαν εξαιρεθεί από το πάγωμα της βοήθειας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ένας αξιωματούχος που διαχειρίζεται επισιτιστικά προγράμματα σε τρεις χώρες τέθηκε σε αργία, παρόλο που ήταν ο μόνος υπάλληλος που είχε απομείνει στο USAID και που διαχειριζόταν τα εξαιρούμενα προγράμματα.

«Είμαι σοκαρισμένος», δήλωσε ο αξιωματούχος στην Post. «Τα προγράμματά μου θα πρέπει να σταματήσουν.»

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ σηματοδοτεί την έναρξη της πολιτικής «Μείωσης Προσωπικού» που εφαρμόζει ο σύμβουλος για την περικοπή του προϋπολογισμού του Τραμπ, Ίλον Μασκ, σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το USAID, το οποίο ο δισεκατομμυριούχος περιέγραψε ως «τροφή για τον καταστροφέα εγγράφων», είναι ο πρώτος του στόχος. Οι επικριτές τον έχουν κατηγορήσει ότι επιδιώκει την καταστροφή ενός οργανισμού που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Κογκρέσο μέσω προεδρικού διατάγματος.

«Καταστρέφουν τον οργανισμό χωρίς εντολή από το Κογκρέσο. Αυτό είναι παράνομο και αντισυνταγματικό, τελεία και παύλα», δήλωσε άλλος αξιωματούχος του USAID, ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, φοβούμενος αντίποινα.

Σύμφωνα με τα emails, οι υπάλληλοι αναμενόταν να αρχίσουν να λαμβάνουν συγκεκριμένες ειδοποιήσεις την Κυριακή σχετικά με τα οφέλη και τα δικαιώματά τους, ενώ οι αξιωματούχοι που δεν θα τεθούν σε αργία και θα συνεχίσουν να εργάζονται θα λάβουν επίσης πληροφορίες από τον οργανισμό μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

«Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στα συστήματα του USAID και θα πρέπει να παρακολουθεί τα emails για περαιτέρω οδηγίες», ανέφεραν τα emails. «Οι εργαζόμενοι σε διοικητική άδεια, ωστόσο, δεν επιτρέπεται να ασκούν επίσημα καθήκοντα του Οργανισμού ή να κατεβάζουν ή να έχουν πρόσβαση σε επίσημα αρχεία του USAID χωρίς ρητή άδεια από την ηγεσία του Οργανισμού.»

Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει προγράμματα εθελοντικής και χρηματοδοτούμενης επιστροφής για το προσωπικό του USAID που βρίσκονται στο εξωτερικό, ανέφεραν τα emails, σημειώνοντας ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα του USAID και σε άλλους διπλωματικούς πόρους μέχρι να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην αγωγή μίλησαν για τις προσωπικές βλάβες που υπέστησαν λόγω του ξαφνικού χάους, καθώς και για τον αντίκτυπο που έχει το USAID σε όλο τον κόσμο.



Πηγή: The Washington Post

