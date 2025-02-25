Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ θα συζητήσει για τους δασμούς με τον υπουργό Οικονομικών της Αυστραλίας

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ θα συναντηθεί με τον Αυστραλό υπουργό Οικονομικών Τζιμ Τσάλμερς στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, με το αίτημα του μακροχρόνιου συμμάχου των ΗΠΑ για εξαίρεση από τους δασμούς να βρίσκεται στην ατζέντα.

Οι δύο ΥΠΟΙΚ θα συναντηθούν με τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ Κέβιν Χάσετ στην Ουάσινγκτον. Ο Τσάλμερς και ο Μπέσεντ θα μιλήσουν στη συνέχεια σε μια σύνοδο κορυφής στην αυστραλιανή πρεσβεία.

Κατά την πρώτη επίσημη ημέρα της επίσκεψης, ο Τσάλμερς συναντήθηκε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Blackstone Στίβεν Σβάρτσμαν και η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup Τζέιν Φρέιζερ, ενώ την Τρίτη αναμένεται νέα συνάντηση με τον Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan.

Οι συνομιλίες σχετικά με τους σχεδιαζόμενους δασμούς του Τραμπ σε χάλυβα και αλουμίνιο βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να καταλήξουν σε λύση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, ανέφερε ο Τσάλμερς σε δήλωσή του πριν από τις συναντήσεις.

Οι δασμοί θα αποτελέσουν «μέρος της συζήτησης, όχι ολόκληρης της συζήτησης», δήλωσε ο Τσάλμερς. Οι ευρύτεροι οικονομικοί δεσμοί Αυστραλίας-ΗΠΑ, μεταξύ άλλων γύρω από κρίσιμα ορυκτά, αναμένεται επίσης να αποτελέσουν μέρος της συζήτησης.

Η Αυστραλία άρχισε να προσπαθεί να δημιουργήσει δεσμούς με την ομάδα του Τραμπ, ακόμη και πριν καν ο Αμερικανός πρόεδρος κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου. Οι προσπάθειες αυτές εντάθηκαν τον τελευταίο μήνα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιβάλουν δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Ο Τραμπ δήλωσε στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών αυτόν τον μήνα ότι θα εξετάσει το αίτημα της Αυστραλίας για εξαίρεση. Ωστόσο, ο ανώτερος εμπορικός σύμβουλος του Αμερικανού ηγέτη Πίτερ Ναβάρο ξεκαθάρισε λίγο αργότερα ότι δεν είναι υπέρ της ιδέας. «Η Αυστραλία απλώς σκοτώνει την αγορά αλουμινίου μας», δήλωσε τότε ο Ναβάρο στο CNN.

Πηγή: The Washington Post

