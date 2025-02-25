Με την αμερικανική υποστήριξη να έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα της χώρας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα τα τελευταία τρία χρόνια, η Ουκρανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίσιμη πρόκληση.

Εάν η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ διακοπεί, η Ουκρανία έχει αρκετά όπλα για να συνεχίσει να μάχεται με τον ρυθμό που το κάνει σήμερα μέχρι το καλοκαίρι, δήλωσαν νυν και πρώην δυτικοί αξιωματούχοι. Μετά το Κίεβο ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειψη πυρομαχικών ενώ δεν θα μπορεί να κάνει χρήση ορισμένων από τα πιο προηγμένα οπλικά του συστήματα.

Οι επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις τελευταίες ημέρες, το Κίεβο καλείται να σκεφτεί το πώς θα αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να απωλέσει τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία υπήρξε καθοριστική στη βοήθειά του να συγκρατήσει τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των τριών ετών πολέμου, γράφει η Wall Street Journal..

Οι μεγάλες αποστολές όπλων που έστειλε ή συμφώνησε να στείλει η κυβέρνηση Μπάιντεν τους τελευταίους μήνες της θητείας της θα είναι αρκετές για να συνεχίσουν οι Ουκρανοί να μάχονται τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του έτους, δήλωσε η Σελέστ Γουόλαντερ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Πενταγώνου. Κάποιοι Ουκρανοί αναλυτές εκτιμούν ότι η χώρα τους μπορεί να έχει αποθέματα όπλων για ακόμη περισσότερο χρόνο.

«Μπορούμε να αντέξουμε ίσως μισό χρόνο ή έναν χρόνο, δίνοντας στην Ευρώπη άλλο ένα έτος για να ξεκινήσει την παραγωγή των απαραίτητων πυρομαχικών», δήλωσε ο Μικόλα Μπιελιέσκοβ, ανώτερος αναλυτής στο Come Back Alive, μια ουκρανική φιλανθρωπική οργάνωση που προμηθεύει με drones τον στρατό. «Ίσως υποστούμε κάποιες απώλειες, ίσως χάσουμε κάποια εδάφη. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πολεμήσουμε, παρά τις δυσκολίες».

Ο τερματισμός της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ είναι το χειρότερο σενάριο, δήλωσε ένας ανώτερος βοηθός του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι αυτό θα σήμαινε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να ενισχύσει τη δική της στρατιωτική παραγωγή και να βασιστεί περισσότερο στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη προετοιμάζεται να καλύψει το κενό. Το 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία παρείχαν συνολικά περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία—περισσότερα από όσα έστειλαν οι ΗΠΑ την ίδια χρονιά, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Η ήπειρος αύξησε σημαντικά την παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού, και υπάρχουν συζητήσεις για αύξηση της βοήθειας στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια για φέτος.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ έχουν στείλει σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια, σύμφωνα με τον Ζελένσκι. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι έχουν προσφέρει όλοι οι άλλοι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας μαζί, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία.

Ωστόσο, η Ουκρανία έχει επίσης αναπτύξει μια ισχυρή βιομηχανία παραγωγής όπλων, η οποία παράγει τώρα 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό ετησίως, δηλαδή έξι φορές περισσότερα από ό,τι πριν από έναν χρόνο. Το 2024, η χώρα παρήγαγε περίπου 1,5 εκατομμύρια drones, τα οποία έχουν γίνει η κύρια αμυντική της δύναμη κατά μήκος του μετώπου, επιτρέποντας στο Κίεβο να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις με ελάχιστες απώλειες. Φέτος, οι αξιωματούχοι λένε ότι σχεδιάζουν να παράξουν 3.000 πυραύλους και 30.000 drones μεγάλης εμβέλειας.

Συνολικά, η Ουκρανία κατασκευάζει ή χρηματοδοτεί περίπου το 55% του στρατιωτικού της εξοπλισμού. Οι ΗΠΑ παρέχουν περίπου 20%, ενώ η Ευρώπη 25%, σύμφωνα με έναν δυτικό αξιωματούχο.

Ωστόσο, ορισμένες αμερικανικές προμήθειες—συμπεριλαμβανομένων προηγμένων αντιαεροπορικών συστημάτων, βαλλιστικών πυραύλων εδάφους-εδάφους, συστημάτων πλοήγησης και πυραυλικού πυροβολικού μακράς εμβέλειας—θα είναι πρακτικά αδύνατο να αντικατασταθούν βραχυπρόθεσμα. Η Ευρώπη απλά δεν παράγει αρκετά—ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθόλου.

Όταν τα συγκεκριμένα αμερικανικά αποθέματα εξαντληθούν, η ικανότητα της Ουκρανίας να διεξάγει επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας και να προστατεύει τα μετόπισθέν της θα πληγεί, δήλωσαν αξιωματούχοι και αναλυτές.

Η διακοπή της αμερικανικής βοήθειας ως προοπτική υφίσταται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ επέκρινε επανειλημμένα τα δισεκατομμύρια που στάλθηκαν στο Κίεβο, και πολλοί Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο αντιτάχθηκαν στο τελευταίο πακέτο βοήθειας, το οποίο εγκρίθηκε τον Απρίλιο.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να μάχεται για όσο το δυνατόν περισσότερο. Η κυβέρνησή του έστειλε όπλα από τα υπάρχοντα αποθέματα των ΗΠΑ και υπέγραψε συμβόλαια με την αμερικανική αμυντική βιομηχανία για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Αυτές οι παραδόσεις θα συνεχιστούν μέχρι το 2026.

Ο Τραμπ έχει πλέον ανατρέψει αυτές τις αποφάσεις, επιτιθέμενος στον Ζελένσκι μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά μέσα. Τον κατηγόρησε ότι ξεκίνησε τον πόλεμο και τον χαρακτήρισε δικτάτορα. Και οι δύο ισχυρισμοί αντικατοπτρίζουν τη ρωσική προπαγάνδα για τον Ουκρανό ηγέτη και τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε όταν η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα το 2022.

Η Ευρώπη ενδέχεται να αγοράσει αμερικανικά όπλα για λογαριασμό της Ουκρανίας, αλλά εάν οι ΗΠΑ δεν συμμετάσχουν στην παραγωγή, «αυτό θα είναι ένα καταστροφικό πλήγμα για την Ουκρανία και την Ευρώπη», δήλωσε ο Μιχαΐλο Σάμους, διευθυντής του New Geopolitics Research Network.



