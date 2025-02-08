ΗΠΑ: Δικαστής έδωσε εντολή να επιστρέψουν στην εργασία τους προσωρινά περίπου 2.700 εργαζόμενοι της USAID

Δικαστής στις ΗΠΑ έδωσε χθες, Παρασκευή, εντολή να επιστρέψουν προσωρινά στην εργασία τους περίπου 2.700 εργαζόμενοι της Αμερικανικής Υπηρεσίας για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), οι οποίοι θα τίθενταν σε άδεια από σήμερα από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σταματώντας κάποιες πτυχές του σχεδίου για τη διάλυση της υπηρεσίας.

Ο δικαστής Καρλ Νίκολς στην Ουάσινγκτον, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του στην προεδρία, ικανοποίησε εν μέρει αίτημα του μεγαλύτερου συνδικάτου εργαζομένων στην αμερικανική κυβέρνηση και ένωσης εργαζομένων σε υπηρεσίες στο εξωτερικό, που είχαν προσφύγει για να σταματήσουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης να κλείσει την υπηρεσία.

Η εντολή του Νίκολς, η οποία θα ισχύει ως τις 14 Φεβρουαρίου, μπλοκάρει την εφαρμογή από την κυβέρνηση Τραμπ των σχεδίων να τεθούν από σήμερα περίπου 2.200 εργαζόμενοι της USAID σε άδεια μετ’αποδοχών και επαναφέρει στην εργασία τους περίπου 500 υπαλλήλους που είχαν ήδη τεθεί.

Επίσης απαγορεύει στην κυβέρνηση τη μετεγκατάσταση εργαζομένων της USAID που βρίσκονται σε ανθρωπιστικές αποστολές στο εξωτερικό.

Ο Νίκολς θα εξετάσει αίτημα για πιο μακροπρόθεσμη αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου αυτού σε ακροαματική διαδικασία που έχει προγραμματιστεί να γίνει την Τετάρτη. Στην εντολή του αναφέρει ότι τα συνδικάτα «επέδειξαν με σθεναρό τρόπο την ανεπανόρθωτη βλάβη» που θα προκαλείτο αν δεν παρενέβαινε το δικαστήριο.

Ο Νίκολς απέρριψε άλλα αιτήματα από τα συνδικάτα για να ανοίξουν εκ νέου τα κτίρια της USAID και να αποκατασταθεί η χρηματοδότηση για επιχορηγήσεις και συμβάσεις της υπηρεσίας.

Η κυβέρνηση σε υπόμνημα που εστάλη στους εργαζόμενους της υπηρεσίας αυτής την Πέμπτη σημείωνε ότι θα διατηρήσει 611 βασικούς εργαζόμενους στην υπηρεσία εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ από ένα παγκόσμιο εργατικό δυναμικό που μετρά συνολικά πάνω από 10.000 εργαζόμενους.

«Η μεγάλη μείωση του εργατικού δυναμικού, όπως και το κλείσιμο γραφείων, η εξαναγκαστική μετεγκατάσταση αυτών των προσώπων έγιναν όλα καθ’υπέρβαση της εκτελεστικής εξουσίας, σε παραβίαση του διαχωρισμού των εξουσιών», δήλωσε η δικηγόρος των συνδικάτων Κάρλα Γκίλμπραϊντ σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου νωρίτερα χθες, Παρασκευή.

Ο αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης Μπρετ Σούμεϊτ, σημείωσε ενώπιον του Νίκολς ότι περίπου 2.200 εργαζόμενοι της USAID θα τίθενταν σε άδεια βάσει των κυβερνητικών σχεδίων, προσθέτοντας ότι 500 έχουν ήδη τεθεί.

«Ο πρόεδρος αποφάσισε ότι υπάρχει διαφθορά και απάτη στην USAID», τόνισε ο Σούμεϊτ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε σε ανάρτησή του χθες, Παρασκευή, στην πλατφόρμα του Truth Social την USAID --χωρίς να το τεκμηριώνει—για διαφθορά και για δόλια δαπάνη χρημάτων.

Η διαφθορά στην USAID «είναι σε πρωτοφανή επίπεδα. Κλείστε την!», έγραψε.

Λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ έδωσε εντολή να σταματήσει όλη η αμερικανική εξωτερική βοήθεια ώστε να διασφαλίσει ότι θα ευθυγραμμιστεί με την πολιτική του «Πρώτα η Αμερική». Έκτοτε επικράτησε χάος στην USAID, η οποία διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.