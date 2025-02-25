Έξι νεογέννητα πέθαναν την περασμένη εβδομάδα στη Λωρίδα της Γάζας λόγω ενός κύματος ψύχους που πλήττει το κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό έδαφος, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

«Εξαιτίας ενός έντονου κύματος ψύχους και έλλειψης θέρμανσης, καταγράψαμε τον θάνατο έξι νεογνών την περασμένη εβδομάδα μέχρι σήμερα (Τρίτη)», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασάλ.

Πέντε από τα νεογνά πέθαναν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και το έκτο στη Χαν Γιουνίς, πόλη στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Ενώ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που τέθηκε σε ισχύ την 19η Ιανουαρίου επέτρεψε την αύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να ζουν σε σκηνές σε περιοχές που καταστράφηκαν από τον 15μηνο σχεδόν πόλεμο, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πολλοί κάτοικοι ζουν σε πρόχειρα καταφύγια στα ερείπια των σπιτιών τους και πασχίζουν να επιβιώσουν τον χειμώνα, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους μηδέν βαθμούς Κελσίου την περασμένη εβδομάδα.

Η Χαμάς κατηγορεί επανειλημμένα το Ισραήλ ότι εμποδίζει την παράδοση ουσιαστικής σημασίας υλικής βοήθειας στα 2,4 εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

