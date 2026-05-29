Πανελλαδικές: Πρεμιέρα σήμερα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα ΓΕΛ

Της Μαρίνας Ζιώζιου

Στον στίβο των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπήκαν σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.

Οι μαθητές εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Το skai.gr, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, θα δημοσιεύει άμεσα τα θέματα, τις εκτιμήσεις και τις προτεινόμενες απαντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εν όψει της έναρξης των Πανελλαδικών, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να γνωρίζουν βασικά σημεία της διαδικασίας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Υπενθυμίζεται, λοιπόν, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Στη συνέχεια, όσον αφορά στους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

