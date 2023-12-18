Ξεσηκωμός στο Βελιγράδι: Διαδηλωτές απαιτούν επανάληψη των δημοτικών εκλογών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος στον δήμο Βελιγραδίου πραγματοποιείται έξω από τα γραφεία της Κεντρικής Εφορευτική Επιτροπής.

Οι διαδηλωτές περικύκλωσαν το κτήριο και φωνάζουν συνθήματα ζητώντας να επαναληφθούν οι δημοτικές εκλογές στην πρωτεύουσα.

Οι ηγέτες του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στη βία» εισήλθαν στο κτήριο της εφορευτικής επιτροπής και παρέδωσαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έγιναν σοβαρές παρατυπίες κατά την εκλογική διαδικασία. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι την Κυριακή των εκλογών έφτασαν οργανωμένα με λεωφορεία 40.000 ψηφοφόροι από την Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας και ψήφισαν στο Βελιγράδι χωρίς να είναι δημότες. Δύο από τους ηγέτες του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στη βία» η Μαρινίκα Τέπιτς και ο Μίροσλαβ 'Αλεξιτς, οι οποίοι βρίσκονται εντός του κτηρίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ξεκίνησαν απεργία πείνας μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για επανάληψη των εκλογών.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε στην δημόσαι τηλεόραση - RTS ότι μικρός αριθμός πολιτών της Βοσνίας ψήφισαν στις εκλογές στη Σερβία. Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι πρόκειται για ψηφοφόρους που έχουν διπλή υπηκοότητα και επέλεξαν να έρθουν στο Βελιγράδι για να ψηφίσουν και όχι στο προξενείο στην Μπάνια Λούκα.

