Ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων της Χαμάς στο στρατόπεδο Τζαμπαλίγια της βόρειας Γάζας, όπου ανασύρθηκαν οι σοροί πέντε Ισραηλινών ομήρων, ανακάλυψαν οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις). Ολόκληρο το δίκτυο είχε μέγεθος περίπου ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο.



Τα στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας και η Μονάδα 504 της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών οδήγησαν την επιχείρηση για την ανάκτηση των σορών τριών στρατιωτών και δύο Ισραηλινών πολιτών.



Οι IDF είχαν πληροφορίες για δύο σορούς ομήρων που βρίσκονταν στην περιοχή του στρατοπέδου Τζαμπαλίγια και εντόπισαν φρεάτια τούνελ κατά τη διάρκεια των σαρώσεων τους.

Τα φρεάτια, που ερευνήθηκαν από στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένης της επίλεκτης μονάδας μονάδας μηχανικού Γιαχαλόμ, αποκάλυψαν ένα τεράστιο δίκτυο τούνελ με δύο επίπεδα και έναν ανελκυστήρα που έφθανε σε ένα επίπεδο δεκάδες μέτρα πιο κάτω, σε μια μεγάλη αίθουσα και κέντρο διοίκησης.



Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το δίκτυο διακλαδιζόταν από πολλά μικρότερα τούνελ που χρησιμοποιούσε η Χαμάς για να πολεμήσει, συμπεριλαμβανομένων κάποιων τούνελ που περνούσαν κάτω από ένα κοντινό σχολείο και νοσοκομείο. Ένα από τα φρεάτια οδηγούσε στο σπίτι του πρώην διοικητή της βόρειας ταξιαρχίας της Χαμάς στη Γάζα, Αχμέντ Γκαντούρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.



Όπλα και υποδομές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή όπλων βρέθηκαν επίσης στη σήραγγα, ανέφεραν ακόμα οι IDF.



Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων για την έρευνα του στρατού σχετικά με την επιχείρηση για την ανάκτηση των σορών τους.



Το τεράστιο δίκτυο τούνελ καταστράφηκε πριν από αρκετές ημέρες από τον Ισραηλινό Στρατό, αφού ολοκλήρωσε τις σαρώσεις της περιοχής.

Τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πολλά σπίτια καταστράφηκαν σήμερα Κυριακή σε αεροπορικό βομβαρδισμό των ισραηλινών δυνάμενων στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγάζι, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου άνοιξε την Κυριακή τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους των 14 στρατιωτών που σκοτώθηκαν το Σαββατοκύριακο.



Ο Νετανιάχου διέψευσε ότι πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν του άσκησε επιτυχώς πιέσεις ώστε να μην πραγματοποιήσει ένα προληπτικό χτύπημα στην σιιτική τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ.

