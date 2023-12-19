Νέα διαδήλωση με αίτημα την επανάληψη των δημοτικών εκλογών στο Βελιγράδι

Διαδηλώνουν για δεύτερο βράδυ απόψε οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στο Βελιγράδι ζητώντας την επανάληψη των δημοτικών εκλογών.

Μπροστά από το κτήριο όπου βρίσκονται τα γραφεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έχουν συγκεντρωθεί μερικές χιλιάδες διαδηλωτές οι οποίοι φωνάζουν «κλέφτες» «κλέφτες».

Εντός του κτηρίου δύο ηγέτες του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στην βία» η Μαρινίκα Τέπιτς και ο Μίροσλαβ 'Αλεξιτς συνεχίζουν την απεργία πείνας που ξεκίνησαν εχθές σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την νοθεία, όπως λένε, στις εκλογές. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στο Βελιγράδι αλλοιώθηκε με τη συμμετοχή 40.000 ψηφοφόρων από τη Βοσνία οι οποίοι ψήφισαν χωρίς να είναι δημότες. Δικηγόροι της αντιπολίτευσης έχουν ετοιμάσει τις ενστάσεις για τις παρατυπίες που έχουν καταγραφεί.

Σημειώνεται ότι παρατυπίες διαπίστωσαν και οι ξένοι παρατηρητές από τον ΟΑΣΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στις εκλογές για τον δήμο του Βελιγραδίου, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς έλαβε 37,48% ενώ ο συνασπισμός

«Η Σερβία ενάντια στη βία» έλαβε 34,38%.

Στη Σερβία οι δήμαρχοι εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τη λύση θα κληθεί να δώσει ο συνομωσιολόγος, αντιεμβολιαστής γιατρός Μπράνιμιρ Νεστόροβιτς το κόμμα του οποίου αναδείχθηκε τρίτη δύναμη στον δήμο της πρωτεύουσας λαμβάνοντας το 6,58% των ψήφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

