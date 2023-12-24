Στους 70 ανέρχονται οι νεκροί από τον αεροπορικό βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι της Γάζας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς Άσραφ αλ Κίντρα.

«Αυτό που συμβαίνει στο Μαγκάζι είναι μια σφαγή που διαπράττεται σε πυκνοκατοικημένη συνοικία», τόνισε.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε ότι εξετάζονται αυτές οι αναφορές.

Η Χαμάς, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, χαρακτηρίζει «φρικιαστική σφαγή» το πλήγμα που το αποκαλεί «νέο έγκλημα πολέμου».

Νετανιάχου: «Θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη»

«Ο πόλεμος θα είναι μακρύς», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Πληρώνουμε βαρύ τίμημα αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να πολεμάμε», είπε, αναφερόμενος στους 153 στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα, στις 27 Οκτωβρίου. Στο βινετοσκοπημένο μήνυμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις διεισδύουν βαθύτερα στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσουν να μάχονται «μέχρι την τελική νίκη» επί της Χαμάς. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του θανάτου 15 στρατιωτών το Σαββατοκύριακο, ο Νετανιάχου είπε ότι «κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τη ζωή των πολεμιστών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

