Επτά νεκροί, πάνω από 700 οι τραυματίες από τον ισχυρότατο σεισμό στην Ταϊβάν - Κτίρια κατέρρευσαν, δεκάδες μετασεισμοί – Δείτε βίντεο

Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε την Ταϊβάν εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια - Πάνω από 20 άνθρωποι παγιδευμένοι 

UPDATE: 10:00
Ταϊβάν

Μεγαλύτερος των 7 Ρίχτερ ήταν ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ορεινή, αραιοκατοικημένη ανατολική κομητεία Χουαλιέν, όπου ήταν το επίκεντρο, με περισσότερους από 711 τραυματίες σύμφωνα με τον νέο απολογισμό.

Κτίρια έχουν καταρρεύσει, περισσότερα από τα μισά στο Χουαλιέν, με περίπου 77 ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί και οι εργασίες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέφερε.

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, εδικά στην κομητεία Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Δυο κτίρια κατέρρευσαν (...) μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν.

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της πρωτεύουσας Ταϊπέι όταν σημειώθηκε, στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου.

Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας, μικρά κύματα τσουνάμι, όχι μεγαλύτερα από μερικές δεκάδες εκατοστά, παρατηρήθηκαν στον νότιο νομό Οκινάουα. Οι αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο για τσουνάμι 3 και πλέον μέτρων και ήραν τη διαταγή εκκένωσης παράκτιων περιοχών. Παράλληλα, η ιαπωνική σεισμολογική υπηρεσία αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για τον σεισμό, κάνοντας λόγο για δόνηση 7,7 βαθμών (από 7,5).

Ταϊβάν

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων επίσης εξέδωσε επίσης έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι, καλώντας κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να σπεύσουν σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και —πολύ περισσότερο— σε περιοχές της νότιας Κίνας. Το Πεκίνο, εκφράζοντας την ανησυχία του, προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στην Ταϊπέι.

Δεκάδες μετασεισμοί έγιναν αισθητοί στην Ταϊπέι -τουλάχιστον 25-, οι πέντε περίπου 5 βαθμών, την πρώτη ώρα μετά τον κύριο σεισμό. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στη νήσο «εδώ και εικοσιπέντε χρόνια», κατά την εκτίμηση του διευθυντή του Σεισμολογικού Κέντρου της Ταϊπέι, του Γου Τσιεν-φου.

Ταϊβάν


«Ο σεισμός έγινε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστιακό βάθος. Έγινε αισθητός σ’ όλη την Ταϊβάν και σε γειτονικές περιοχές (...) Είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια, από τον σεισμό του 1999», είπε ο κ. Γου σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην καταστροφή του Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν σεισμός ισχύος 7,6 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε κάπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κάπου 50.000 κτίρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

