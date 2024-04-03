Σεισμός στην Ταϊβάν: Δυο ακίνητα έχουν καταρρεύσει κοντά στο επίκεντρο

Δυο κτίρια κατέρρευσαν σήμερα στη Χουάλιεν, πόλη κοντά στο επίκεντρο του πολύ ισχυρού σεισμού (>7 βαθμών) που έπληξε την ανατολική ακτή της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

«Δυο κτίρια κατέρρευσαν και μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν», περιορίστηκε να πει εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν.

Μέσα ενημέρωσης της Ταϊβάν ειχαν αναφέρει πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί

Ο σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών και πλέον, σημειώθηκε αρκετά κοντά στη νήσο, πυροδοτώντας την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι στην ίδια την Ταϊβάν και στα ιαπωνικά νησιά στον νομό Οκινάουα (νοτιοδυτικά).

Αναμένονται κύματα ψηλότερα από τρία μέτρα στην Οκινάουα, όπου ήδη άρχισαν να φθάνουν κύματα 30 εκατοστών.

Έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι εκδόθηκε και στις Φιλιππίνες.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,5 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.

Ο σεισμός που έπληξε την ανατολική ακτή της Ταϊβάν είναι «ο πιο ισχυρός εδώ και εικοσιπέντε χρόνια», δήλωσε ο διευθυντής του Σεισμολογικού Κέντρου της Ταϊπέι, Γου Τσιεν-φου.

«Ο σεισμός έγινε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστιακό βάθος. Έγινε αισθητός σ’ όλη την Ταϊβάν και σε γειτονικές περιοχές (...) Είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια, από τον σεισμό του 1999», είπε ο κ. Γου σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον σεισμό μεγέθους 7,6 του Σεπτεμβρίου του 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 2.400 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

