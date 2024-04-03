Πολύ ισχυρός σεισμός νοτιοδυτικά της Ιαπωνίας - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, η οποία κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν ισχύος 7,5 βαθμών, σημειώθηκε στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, μεταδίδει το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικο δελτίο για τσουνάμι ύψους ως και τριών μέτρων σε παραθαλάσσιες περιοχές στον νότιο νομό Οκινάουα και άλλες περιοχές περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Παράλληλα, πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός στην Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, όπου δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς διαπίστωσε πως η ηλεκτροδότηση κόπηκε σε τομείς της πόλης.

Η πρώτη εκτίμηση της ταϊβανικής κεντρικής μετεωρολογικής και σεισμολογικής υπηρεσίας είναι πως επρόκειτο για το σεισμό που προφανώς είναι ο ίδιος που έγινε αισθητός στην Ιαπωνία και τμήματα της νότιας Κίνας.

Το επίκεντρο της πολύ ισχυρής σεισμικής δόνησης εκτιμάται πως βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της ανατολικής ακτογραμμής της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

Η αντίστοιχη υπηρεσία της Ιαπωνίας επισήμανε ότι ο σεισμός έγινε σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

