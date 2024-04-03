Ισραήλ: Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίες σε επίθεση με αυτοκίνητο

Τέσσερις ισραηλινοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον σημείου ελέγχου στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η υπηρεσία τους, διευκρινίζοντας πως ο δράστης είναι νεκρός.

Ο οδηγός, 26 ετών, αρχικά έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε τέσσερις αστυνομικούς σε οδόφραγμα για τον έλεγχο των εποχούμενων στην Κοχάβ Γιαΐρ, κοινότητα που γειτονεύει με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, βορειοανατολικά του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί εισήχθησαν σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα, προστίθεται στο κείμενο.

Ο δράστης «συνέχισε τον δρόμο του προς το σημείο ελέγχου Ελιγιάου (σ.σ. κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Καλκίλγια), όπου αποπειράθηκε να μαχαιρώσει αστυνομικούς, οι οποίοι τον εξουδετέρωσαν», συνεχίζει η ανακοίνωση της αστυνομίας, που διευκρινίζει πως ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάπου 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας στην άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή έκτοτε σε τουλάχιστον 32.916 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

