Δύο ρεπουμπλικανοί θα επιχειρήσουν σήμερα να εμφανισθούν ως καλύτερη εναλλακτική λύση από τον Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, στη διάρκεια ενός τηλεοπτικού ντιμπέιτ που πραγματοποιείται λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των προκριματικών εκλογών και ενώ ο πρώην πρόεδρος είναι το φαβορί παρά τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη.

Η Νίκι Χέιλι και ο Ρον Ντεσάντις, οι οποίοι υπολείπονται σημαντικά του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, παίζουν κατά κάποιο τρόπο τα ρέστα τους σ' αυτό το τελευταίο ντιμπέιτ πριν ψηφίσουν οι ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι της Αϊόβα.

Μια καλή εκλογική επίδοση τη Δευτέρα σ' αυτή τη μικρή πολιτεία, όπου το διακύβευμα είναι μεγάλο, θα τους χρησίμευε ως εφαλτήριο για να ελπίζουν ότι θα φθάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και θα ανατρέψουν τα προγνωστικά.

Οι άλλοι ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι συνεχίζουν την κούρσα με τόσο λίγη ορμή ώστε δεν κατάφεραν καν να καλύψουν τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί από το κόμμα για να συμμετάσχουν σ' αυτό το ντιμπέιτ στο Ντε Μόιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, επέλεξε για άλλη μια φορά να μην συμμετάσχει στο ντιμπέιτ, εκτιμώντας ότι δεν θα είχε τίποτε να κερδίσει εκτιθέμενος στις επικρίσεις των αντιπάλων του.

Όμως φρόντισε και πάλι να οργανώσει ένα αντιπρόγραμμα, με μια προεκλογική εκδήλωση στην ίδια πόλη, η οποία θα αναμεταδοθεί από το συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, την ώρα που οι δύο αντίπαλοί του θα διεξάγουν το ντιμπέιτ τους στο CNN.

Η στάση του αυτή τού κόστισε μια μομφή από την πρώην πρεσβευτή στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως «είναι καιρός για τον Ντόναλντ Τραμπ να φανεί». «Στο βαθμό που το πεδίο του ντιμπέιτ περιορίζεται, γίνεται πιο δύσκολο γι' αυτόν να κρύβεται», διαβεβαίωσε η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας.

Ο Ντεσάντις τον επέκρινε επίσης γι' αυτό, δηλώνοντας πρόσφατα: «Έρχεται για να κάνει μια ομιλία μισής, μιας ώρας και ξαναφεύγει, αντί να ακούσει τους κατοίκους της Αϊόβα, να απαντήσει στις ερωτήσεις τους».

Εφαλτήριο

Ωστόσο ο πρώην πρόεδρος προηγείται και σε μια νέα δημοσκόπηση (Πανεπιστήμιο του Σάφολκ / USA Today) που δείχνει ότι 51% των ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων δεν σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν αυτό το ντιμπέιτ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο συγκέντρωσης δημοσκοπήσεων RealClearPolitics, ο Τραμπ προηγείται στην Αϊόβα με 52,3% της πρόθεσης ψήφου, μακράν μπροστά από την Χέιλι και τον Ντεσάντις, καθένας από τους οποίους βρίσκεται γύρω στο 16%.

Σε εθνικό επίπεδο, ο επιχειρηματίας πιστώνεται με το 51,5% της πρόθεσης ψήφου.

Το προβάδισμά του δεν μειώνεται παρά τις δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του. Αντίθετα ο μεγιστάνας ενσωμάτωσε τις απαγγελίες κατηγοριών και τις δίκες εναντίον του στην προεκλογική εκστρατεία του, μέχρι του σημείου να τυπώσει τη δικαστική φωτογραφία του ως υπόπτου σε κούπες και μπλουζάκια.

Χθες, Τρίτη, βρισκόταν έτσι ενώπιον του ομοσπονδιακού εφετείου της Ουάσινγκτον, που εξετάζει το αίτημά του να έχει ποινική ασυλία ως πρώην πρόεδρος. Και αύριο, Πέμπτη, θα βρεθεί και πάλι ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο αστικής δίκης ως ύποπτος για απάτες στη διάχειριση του οργανισμού Τραμπ.

Ενώ κάποτε παρουσιαζόταν ως σοβαρή απειλή για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις δεν κατάφερε ποτέ να «απογειώσει» την υποψηφιότητά του.

Σε σημείο που προσπαθεί τώρα να παραμείνει κοντά στην Χέιλι, την υποψήφια που έχει τον περισσότερο ούριο άνεμο, πλην του Τραμπ, και το μέλλον του εξαρτάται σχεδόν υποχρεωτικά από ένα πολύ στέρεο αποτέλεσμα στην Αϊόβα.

Για την Νίκι Χέιλι, μια καλή επίδοση στην Αϊόβα θα ήταν το ιδανικό εφαλτήριο προς την επόμενη ψηφοφορία, στις 23 Ιανουαρίου στο Νιού Χαμσάιρ, όπου οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίζουν στις προκριματικές των ρεπουμπλικανών. Οι ψηφοφόροι αυτοί θα μπορούσαν να την ευνοήσουν περισσότερο απ' ό,τι τον Τραμπ, καθιστώντας ενδεχομένως πιο αμφίρροπη την κούρσα.

Χωρίς να έχει κάνει μια τέλεια προεκλογική εκστρατεία, η Χέιλι έχει αρκετούς υποστηρικτές, έχει συγκεντρώσει αρκετά χρήματα και έχει καλές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις ώστε να δέχεται τώρα τις επιθέσεις του Τραμπ και των συμμάχων του, που μέχρι τώρα την αγνοούσαν.

Πηγή: skai.gr

