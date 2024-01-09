Σεισμός στην Ιαπωνία: Ξεπέρασαν τους 200 οι νεκροί

Ο σεισμός, που έπληξε την 1η Ιανουαρίου την κεντρική Ιαπωνία, στοίχισε τη ζωή σε 202 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τις αρχές του νομού Ισικάουα, όπου σημειώθηκε η καταστροφή.

Ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε ταυτόχρονα και ανέρχεται τώρα σε 102, από 120 που ήταν σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

