Ιαπωνία: Υποθαλάσσιος σεισμός 6 Ρίχτερ κοντά στο νησί Σάντο

Υποθαλάσσιος σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τρίτη λίγο πριν από τις 18:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος) σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων δυτικά του νησιού Σάντο, στην κεντρική Ιαπωνία, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία JMA, η οποία δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε τμήμα της ακτής της Θάλασσας της Ιαπωνίας και κυρίως στην ίδια ζώνη που επλήγη την Πρωτοχρονιά από τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,5 βαθμών, που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο προσωρινό ακόμη απολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

