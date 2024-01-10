Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δικαιοσύνης εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να δίνει επιχειρησιακές εντολές στις αστυνομικές δυνάμεις λόγω του τρόπο διαχείρισης των διαδηλώσεων και τη χρήση βίας.

Το δικαστήριο έκρινε τον Μάρτιο ότι δεν επετράπη στον ακροδεξιό υπουργό να δώσει τέτοιες εντολές και σήμερα διαπιστώνει ότι ο Μπεν Γκβίρ παραβίασε την απόφαση.

Προσφυγή κατατέθηκε από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την προσπάθειά του Μπεν Γκβιρ να εμποδίσει μια αντιπολεμική διαδήλωση στο Τελ Αβίβ.



Πηγή: skai.gr

