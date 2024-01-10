Αποκρούστηκε η «μεγαλύτερη» έως τώρα επίθεση από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Βρετανικό πολεμικό πλοίο συμμετείχε μαζί με αμερικανικά πλοία και αεροσκάφη σε επιτυχή επιχείρηση απόκρουσης της «μεγαλύτερης μέχρι στιγμής» επίθεσης των Χούθι με drone και πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτό γνωστοποίησε μέσω διαδικτύου ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς.

Όπως ανέφερε, τα drone κατευθύνονταν τη νύχτα της Τρίτης προς το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Diamond, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και των εμπορικών πλοίων.

Ωστόσο, συνολικά 18 drone μίας επίθεσης, σχεδιασμένα να ανατινάζονται με την πρόσκρουση, δύο αντιπλοϊκοί πύραυλοι κρουζ και ένας αντιπλοϊκός βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκαν.

Οι Αμερικανοί ανέφεραν πως επρόκειτο για μια «σύνθετη» επίθεση, την 26η που έχουν εξαπολύσει οι Χούθι από την Υεμένη από τις 19 Νοεμβρίου.

Ο κ. Σαπς ανέφερε πως «χρησιμοποιώντας πυραύλους τύπου Sea Viper και όπλα, το Diamond κατέστρεψε πολλαπλά drone επίθεσης που κατευθύνονταν εναντίον του και εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή, δίχως τραυματισμούς ή ζημιές για το Diamond ή το πλήρωμά του».

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας συμπλήρωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του «έχουν καταστήσει σαφές πως αυτές οι παράνομες επιθέσεις είναι εντελώς απαράδεκτες και αν συνεχιστούν οι Χούθι θα υποστούν τις συνέπειες - λάβουμε τα μέτρα που χρειάζονται για να προστατεύσουμε αθώες ζωές και την παγκόσμια οικονομία».

Πηγή: skai.gr

