Σεισμός 7 Ρίχτερ στα νησιά του Σολομώντα - Εξαλείφθηκε η απειλή για τσουνάμι

Πολύ ισχυρός σεισμός 7 βαθμών έπληξε σήμερα τα νησιά του Σολομώντα, ταρακουνώντας κτίρια, ρίχνοντας αντικείμενα στο έδαφος και προκαλώντας ολιγόωρη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες συνοικίες στην πρωτεύουσα, την Χονιάρα.

Δεν είχαν αναφερθεί ούτε κάποιος σοβαρός τραυματισμός ούτε, ιδιαίτερες υλικές ζημιές μερικές ώρες μετά τη δόνηση.

«Ήταν μεγάλος» σεισμός, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζόι Νίσα, που εργάζεται στην υποδοχή των πελατών του ξενοδοχείου Heritage Park στη Χονιάρα, προσθέτοντας «ορισμένα αντικείμενα μέσα στο ξενοδοχείο έπεσαν κάτω. Όλοι μοιάζουν να είναι καλά, παρότι έχουν πανικοβληθεί».

Δημοσιογράφος του πρακτορείου που βρίσκεται στη Χονιάρα μετέδωσε πως ο σεισμός διήρκεσε περίπου είκοσι δευτερόλεπτα. Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε ορισμένες συνοικίες της πόλης και κόσμος βγήκε από γραφεία και σπίτια για να σπεύσει να αναζητήσει καταφύγιο σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, λόγω του φόβου ότι θα χτυπούσε τσουνάμι.

Massive cracks in walls,stairs and cellings at the biggest shopping centres in Honiara. AJ City mall and Hyundai mall. "Tiles were falling off the walls and shattering on the floor." Said a woman in Hyundai mall. #solomonIslands #7.3Earthquake pic.twitter.com/XgSpCwm8U0