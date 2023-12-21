Κίνα: 137 οι νεκροί και 12 αγνοούμενοι μετά τον σεισμό στα βορειοδυτικά

Γύρω στους 12 ανθρώπους εξακολουθούσαν σήμερα να αγνοούνται μετά τον σεισμό 6,2 βαθμών που έπληξε αργά τη Δευτέρα το βράδυ την βορειοδυτική επαρχία Γκανσού της Κίνας, ενώ το ενδιαφέρον χρηστών του Διαδικτύου προσήλκυσε η ταχύτητα με την οποία τερματίστηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Γκανσού ολοκληρώθηκαν στις 15:00 (09:00 ώρα Ελλάδος) την Τρίτη, περίπου 15 ώρες μετά τον σεισμό που έπληξε απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα μεταξύ των επαρχιών Γκανσού και Τσινγκχάι. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν συνεχίζονται οι έρευνες στην Τσινγκχάι.

Στην Γκανσού, 115 άνθρωποι είχαν βρεθεί νεκροί ως τις 09:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδος) χθες, Τετάρτη, ενώ οι τραυματίες ανέρχονταν σε 784, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Γκανσού δεν έχει αναφέρει αγνοούμενους.

Στην γειτονική Τσινγκχάι ο απολογισμός των νεκρών ανερχόταν σε 22, ενώ των τραυματιών σε 198 και 12 άνθρωποι αγνοούνταν ως χθες το βράδυ στις 20:56 τοπική ώρα.

Πάνω από 207.000 σπίτια καταστράφηκαν και σχεδόν 15.000 κατέρρευσαν στην Γκανσού, πλήττοντας πάνω από 145.000 ανθρώπους.

Διαδικτυακές συζητήσεις έδειξαν το ενδιαφέρον χρηστών του ίντερνετ να στρέφεται στο πόσο γρήγορα ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης στην Γκανσού, με πολλούς να υποδηλώνουν ότι οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ήταν ο κύριος παράγοντας για την συντόμευση της "χρυσής περιόδου" για την εύρεση επιζώντων --συνήθως 72 ώρες μετά τον σεισμό.

Οι άνθρωποι που παγιδεύονται στα ερείπια και εκτίθενται σε παρατεταμένες θερμοκρασίες -10 βαθμών Κελσίου διατρέχουν τον κίνδυνο ταχείας υποθερμίας και μπορεί να είναι σε θέση να επιζήσουν μόνον για πέντε με δέκα ώρες, ακόμη κι αν δεν έχουν τραυματιστεί, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα διασώστες.

"Θα είχαν πεθάνει ως την ώρα που θα τους έβρισκαν, ακόμη και 24 ώρες είναι ήδη πάρα πολύ. Οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι κάτω από -10 βαθμούς Κελσίου", σχολίασε χρήστης στην πλατφόρμα Weibo.

Άλλοι χρήστες του Weibo αναφέρθηκαν σε άλλους παράγοντες, όπως στο ότι η περιοχή στην οποία έπρεπε να γίνουν οι έρευνες δεν ήταν ιδιαίτερα ευρεία και ότι έχουν καταγραφεί όλοι σε αυτήν, πράγμα το οποίο οδήγησε στο να τερματιστούν οι επιχειρήσεις διάσωσης σε λιγότερο από μια ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.