Γερμανία: Έφηβη επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα αλλά όχι από επικίνδυνα για τη ζωή του

Γερμανία αστυνομία

Έφηβη επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο στην περιοχή Cuxhaven στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας το πρωί της Πέμπτης.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα αλλά όχι από επικίνδυνα για τη ζωή του, ενώ η ανήλικη που επιτέθηκε έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτια της επίθεσης.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γερμανία Επίθεση μαχαίρι
