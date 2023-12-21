Γερμανία: Έφηβη επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο

Έφηβη επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο στην περιοχή Cuxhaven στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας το πρωί της Πέμπτης.

An einer Schule in #Lüdingworth ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Jugendlichen gekommen. In deren Folge ist eine Schülerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Situation ist bereinigt, es besteht daher keine Gefahr mehr! December 21, 2023

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα αλλά όχι από επικίνδυνα για τη ζωή του, ενώ η ανήλικη που επιτέθηκε έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτια της επίθεσης.



