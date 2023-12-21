Γερμανία: Έφηβη επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο

Έφηβη επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο στην περιοχή Cuxhaven στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας το πρωί της Πέμπτης.
An einer Schule in #Lüdingworth ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Jugendlichen gekommen. In deren Folge ist eine Schülerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Situation ist bereinigt, es besteht daher keine Gefahr mehr!— Polizei Cuxhaven (@Polizei_CUX) December 21, 2023
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα αλλά όχι από επικίνδυνα για τη ζωή του, ενώ η ανήλικη που επιτέθηκε έχει συλληφθεί.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτια της επίθεσης.
- Ο ΟΗΕ ζητά τη διεξαγωγή έρευνας από το Ισραήλ για «πιθανό έγκλημα πολέμου» στη Γάζα
- Η σχολή «Χόγκουαρτς» του Χάρι Πότερ γίνεται πραγματικότητα - Βρετανικό πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακό στη μαγεία
- «Ice halo»: Το σπάνιο φαινόμενο στη χιονισμένη Βαυαρία - Σχηματίστηκε ομίχλη πάγου - Δείτε φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.