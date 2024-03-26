Νέες διαμαρτυρία σχεδιάζουν για σήμερα Τρίτη οι αγρότες στις Βρυξέλλες. Εκτιμάται, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, ότι περίπου 300 τρακτέρ θα φτάσουν στην πλατεία Σουμάν και στους δρόμους γύρω από το κτίριο του Συμβουλίου όπου θα συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας.

Είναι η τρίτη φορά από την αρχή του έτους που οι αγρότες φτάνουν με τα τρακτέρ στην ευρωπαϊκή γειτονιά των Βρυξελλών.

Την 1η Φεβρουαρίου πάνω από 1000 τρακτέρ είχαν κατακλύσει τους δρόμους, ενώ είχαν σημειωθεί επεισόδια έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επέστρεψαν στις 26 Φεβρουαρίου, όταν κατάφεραν να προσεγγίσουν ακριβώς έξω από το κτίριο των συνεδριάσεων των υπουργών Γεωργίας, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, καίγοντας λάστιχα και πετώντας σανό τους δρόμους.

Σήμερα ορισμένες ομάδες κάνουν λόγο για «συμβολική διαμαρτυρία» έτσι ώστε να υπάρξει επιπλέον μέριμνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.