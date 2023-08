Σε συναγερμό η Φλόριντα για τον τυφώνα Idalia: Εκκενώνονται δεκάδες πολιτείες, σε ετοιμότητα 14 εκατ. πολίτες

Σε τυφώνα έχει εξελιχθεί η τροπική καταιγίδα Idalia η οποία κατευθύνεται προς τη Φλόριντα, με αξιωματούχους να προειδοποιούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο. Ήδη 46 κομητείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σε 21 έχει διαταχθεί η εκκένωσή τους. Παράλληλα, κλειστά θα είναι τα σχολεία και τα πανειστήμια σε τριάντα οκτώ σχολικές περιφέρειες.

🌀 IDALIA IS NOW A HURRICANE 🌀

As of the 5am update, #Idalia is a cat 1 hurricane with 75mph max winds. Idalia will likely rapidly intensify as it approaches the #Florida coast tonight. Idalia will strengthen to at least 115mph (major hurricane status) before landfall, maybe a… pic.twitter.com/aMmqkSunaz