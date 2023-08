H τροπική καταιγίδα Χίλαρι «χτυπάει» την Καλιφόρνια - Φόβοι για φονικές πλημμύρες (βίντεο)

Καταρρακτώδεις βροχές πλήτουν από χθες Κυριακή την Καλιφόρνια, όπου έφτασε η τροπική καταιγίδα Χίλαρι.

Μετά το πέρασμά του από το Μεξικό όπου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, ο τυφώνας Χίλαρι, αν και υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, απειλεί τις νοτιοδυτικές ΗΠΑ με ενδεχομένως φονικές ξαφνικές πλημμύρες,

Η πολύ σπάνια για τη νότια Καλιφόρνια καταιγίδα - η πρώτη εδώ και 84 χρόνια - μετακινείται με ταχύτητα 37 χιλιομέτρων την ώρα, επεσήμανε η ίδια πηγή.

Χθες το βράδυ το NHC προειδοποίησε για το ενδεχόμενο «ιστορικών διαστάσεων βροχοπτώσεων» που ενδέχεται «να προκαλέσουν τοπικά καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες ικανές να απειλήσουν ζωές» σε κάποιες περιοχές της πολιτείας μέχρι σήμερα το πρωί.

Τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε βίντεο από μεγάλες πλημμύρες σε κάποιες περιοχές του Παλμ Σπρινγκς, έξω από το Λος Άντζελες, ενώ η υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι το εθνικό πάρκο της Κοιλάδας του Θανάτου παραμένει κλειστό λόγω «επικίνδυνων συνθηκών».

